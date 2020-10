Secretaria de Saúde de Mossoró vai realizar teste da Covid-19 na Lagoa do Mato

A Secretaria de Saúde de Mossoró vai realizar testes gratuitos para detecção da Covid-19 nos moradores do bairro Lagoa do Mato.

A testagem vai acontecer dentro do projeto Família em Foco, a ser realizado na próxima sexta-feira (9), na Unidade Básica de Saúde Dr. José Fernandes de Melo, das 8h às 12h.

Os teste serão destinados a pessoas dos grupos prioritários com alguma comprovação (gestantes, idosos e pessoas com comorbidades).

Durante o projeto, a população também terá acesso a sorologia para Dengue, Zika e Chikungunya; atualização do cartão de vacinas; testes rápidos de sífilis, HIV, hepatite b e c; orientações domiciliares de combate às arboviroses (Dengue, Zika e Chikungunya) e outras ações de promoção à saúde.

Para ser atendido, o usuário precisa apresentar documento pessoal com foto e cartão SUS. No caso de comorbidade para teste covid deve apresentar alguma declaração médica, receita ou prescrição que ateste a comorbidade.

Todas as ações do projeto vão contar com a participação de diversos profissionais da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude, Secretaria de Trânsito, universidades, Defesa Civil Municipal, Cruz Vermelha, profissionais liberais e voluntários parceiros do projeto.