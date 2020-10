Nesta quarta-feira (07) a governadora Fátima Bezerra cumpre agenda administrativa na cidade de Mossoró.

Às 10h a Governadora do Rio Grande do Norte vai realizar uma visita à Escola Estadual Governador Dix-Sept Rosado, localizada na Rua Alberto Maranhão, bairro Bom Jardim.

A unidades está com reforma está em fase de conclusão. Ela é uma das escolas públicas mais tradicionais de Mossoró e uma das 40 escolas reformadas pelo Governo do RN em 32 municípios.

O Estado está investindo mais de R$ 2 milhões na obra de reforma e ampliação do prédio, através do projeto Governo Cidadão, Secretaria Estadual de Educação e recursos do Banco Mundial.

CASA ABRIGO

A tarde, Fátima Bezerra e o Centro Feminista 8 de Março assinam o termo de cooperação para instalação da Casa Abrigo em Mossoró, o evento está previsto para às 14h.

Com um investimento de R$ 527 mil, a Casa Abrigo acolherá mulheres e seus filhos de todo o Rio Grande do Norte que estejam sob risco de morte.

A instalação da Casa Abrigo é parte do programa RN Chega Junto, lançado pelo Governo do Estado para dirimir os efeitos da pandemia no estado.

A casa será coordenada em cogestão entre a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas) e o CF 8 de Março.

MICROCRÉDITO

Já às 15h, a governadora assina contratos e formaliza a entrega de microcrédito para pequenos empreendedores dos segmentos do comércio, turismo e serviços.

O evento será realizado pelo Estado via Agência de Fomento do RN (AGN), no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM).

Seis municípios serão beneficiados: Apodi, Areia Branca, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Mossoró e Tibau. Ao todo, serão beneficiados 47 empreendedores formais e informais.

As linhas de financiamento criadas em meio à pandemia e voltadas para o setor atenderam dezenas de empreendimentos em diversos segmentos.

Neste sentido, já foram atendidos bugueiros, guias de turismo, pousadas, restaurantes, lanchonetes e outras atividades relacionadas ao segmento.