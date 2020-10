Em caminhada pelas ruas do Bom Jesus no fim da tarde desta terça-feira, dia 06, Cláudia Regina (DEM), candidata a prefeita de Mossoró, deparou-se com repetidas reivindicações da população cobrando calçamento e melhorias na Unidade Básica de Saúde – UBS do bairro.

A abordagem foi recebida com surpresa pela democrata, uma vez que o bairro é um dos contemplado pelo pacote de investimento em infraestrutura assegurado por Cláudia Regina em 2013.

“Essas ruas deveriam estar calçadas. Quando estava prefeita de Mossoró, em 2013, deixamos encaminhado um pacote para infraestrutura que, só de calçamento, iria beneficiar 85 ruas em 17 bairros da cidade e, eu lembro com muita convicção, várias desses logradouros eram aqui no Bom Jesus”, diz a democrata.

Cláudia Regina conseguiu em Brasília aprovação de recursos do Governo Federal por meio do Pró-Transporte, que assegurou investimento na ordem de R$ 36 milhões para pavimentação.

Ela lamentou, mas assumiu de imediato o compromisso com a comunidade de completar o cronograma de calçamento das ruas que ficou abandonado.

Outra pauta dos moradores é quanto ao sucateamento do posto de saúde, cujas obras inacabadas Cláudia Regina garantiu que irá retomar para entregar em pleno funcionamento ao Bom Jesus.