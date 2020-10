I Open Network em Geotecnologias acontece de 27 a 29 de outubro, na Ufersa

O Curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento (CEGG) da UFERSA, campus Mossoró, promoverá, neste mês de outubro, o I Open Network em Geotecnologias - ONGeo

O evento tem como finalidade proporcionar a inclusão da comunidade acadêmica e externa junto aos atuais e contemporâneos debates acerca do emprego e uso técnico-científico de ferramentas das geotecnologias nos distintos campos de atuação.

O evento terá abrangência nacional e vai trabalhar temas relacionados às vertentes das geotecnologias por meio de debates, mesas-redondas com profissionais, pesquisadores e docentes da área.

Também haverá a divulgação de distintas pesquisas e trabalhos técnico-científicos por meio da publicação e a apresentação oral de resumos simples.

O ONGeo ainda vai promover momentos de diálogo e interação com a comunidade acadêmica e a sociedade, com o emprego e o uso de ferramentas computacionais e Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs).

Os procedimentos de inscrição e certificação dos debates e palestras serão realizados pelo ambiente do SIGAA UFERSA. Enquanto, a realização das palestras, debates e mesas redondas serão conduzidas pelo emprego da ferramenta do Google Meet e posteriormente retransmitida a gravação pelo canal do youtube Complemento GEO.

“Ressaltamos ainda que o evento será GRATUITO, proporcionando maior participação da comunidade acadêmica e externa. Sendo assim o evento é caracterizado por atuar integralmente de forma remota, mediante emprego de plataformas e salas virtuais, respeitando o contexto do atual momento de combate a COVID-19, promovendo assim a segurança a saúde dos envolvidos, tal como seguindo as orientações publicadas pela PROEC/UFERSA”, explicaram os organizadores.

O evento será realizado no período de 27 a 29 de outubro de 2020. As inscrições via SIGAA UFERSA poderão ser realizadas de 06 a 27 de outubro de 2020. Enquanto a submissão de trabalhos poderá ocorrer de 06 a 15 de outubro de 2020.

Veja a programação completa abaixo:

Programação:

Dia 1 – Debate – 27/10/2020 das 19h às 21h

“Ética com dados espaciais”

Felipe Sodré Mendes Barros

Narcelio de Sá Pereira filho

Dia 2 – Debate – 28/10/2020 das 19h as 21h

“Prospecção em Fontes Energéticas Renováveis”

Raniere Rodrigues melo de lima

Felipe Corrêa Veloso dos santos

Dia 3 – Apresentação Oral de trabalhos (resumos simples) – 29/10/2020 14:30h as 18h

Dia 3 – Debate – 29/10/2020 das 19h as 21h

Degradação e conservação ambiental pelo olhar da complexidade

Luis Waldyr Rodrigues Sadeck

Murilo Raphael dias Cardoso

Submissão de Resumo Simples no ONGeo

Será disponibilizado a submissão de resumos técnico-científicos a serem apresentados, de forma oral, em salas virtuais sobre temáticas que abordam a produção acadêmica e as experiências profissionais implementadas pela comunidade participante do evento. As inscrições dos resumos serão on-line por meio de formulário próprio e avaliada pelo corpo técnico do evento. Após a aprovação será disponibilizado o cronograma dos trabalhos selecionados.

Em caso de dúvidas sobre o evento, consulte nosso site https://cegp.ufersa.edu.br ou pelo email: cegg@ufersa.edu.br.