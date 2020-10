Instalação de Centro mundial de operações em energia eólica está sendo finalizada em Mossoró

A multinacional Voltalia está finalizando a instalação do seu centro mundial de operações de energias renováveis no município de Mossoró. Com esse investimento, o Rio Grande do Norte ganha, até o fim deste ano, mais um equipamento para consolidar sua liderança nacional no setor de energia eólica.

O prédio, que será o coração da empresa de origem francesa, foi visitado no início da noite desta quarta-feira (7) pela governadora Fátima Bezerra e pela equipe da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Desde o centro, que é o primeiro dessa categoria no RN, a Voltalia irá controlar empreendimentos em mais de 20 países, 24h por dia nos sete dias da semana. A estrutura de primeira linha, que começa os testes de operação remota dos parques no próximo dia 13, representa um investimento de R$ 4,6 milhões, com 90 empregos de alta qualidade.

"Sinto muito orgulho de ver meu estado abrigar uma inovação dessa magnitude. É um investimento muito importante, abrigando 90 empregos de alta qualidade, absorvendo a mão-de-obra qualificada produzida pelas nossas instituições de ensino. Isso mostra que a aposta na educação gera resultados, assim como na parceria entre público e privado", comentou a governadora.

Um dos operadores do sistema remoto de controle da Voltalia é justamente fruto dessa política de investimento em educação. Nascido em João Câmara, Pedro Henrique Costa formou-se há dois anos como técnico e tecnólogo em energias renováveis pelo campus do IFRN localizado na sua cidade.

"Só tenho a agradecer à governadora, que trabalhou para levar o IFRN para João Câmara. E agora conquistei este espaço graças à minha formação", disse o operador.

A chefe do Executivo estadual recebeu em janeiro deste ano, do CEO Robert Klein, a notícia de que Mossoró sediaria o centro mundial da Voltalia. Nesta visita foi acompanhada pelo diretor nacional de operação e manutenção, Eduardo Rego, e o diretor mundial da empresa Pierre-Jerome Desmarquest que apresentaram todo o portfólio da empresa que é a 4ª em geração de energia eólica e 2ª em investimentos no RN.

"Atualmente temos 590 MW em operação e mais 340 para entrar em operação. Ainda contamos com planta de energia solar contratada de 550 MW, que será a maior do RN, e fica pronta até o final de 2022", detalhou Eduardo Rego.

Atualmente a Voltalia conta com investimentos em São Miguel do Gostoso, Serra do Mel e Areia Branca, onde está construindo aquele que será o maior cluster de energia solar e eólica do mundo. A previsão é de que a empresa invista R$ 2,5 bilhões no estado até 2023.

o RN conta com uma geração de energia eólica de 4,6 GW, além de ter mais 3,5 GW contratados, garantindo a liderança na geração de energia eólica para o Brasil.

"Todo o nosso trabalho, sob a orientação da governadora, visa dar garantia para os empreendedores. O estado é parceiro de quem gera emprego e renda. Por isso estamos atraindo cada vez mais investimento", destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado.

A visita foi acompanhada ainda por Silvio Torquato, secretário-adjunto de desenvolvimento econômico, Hugo Fonseca, coordenador de Desenvolvimento Energético, e Vilmar Pereira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (Acim) e vice-presidente da Federação das Indústrias do RN (Fiern).