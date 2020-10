Atendimento presencial da PRF no RN será retomado a partir de terça-feira, 13

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) retomará o atendimento presencial na Sede da Superintendência e em suas Delegacias de Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Mossoró e Caicó, a partir da próxima terça-feira (13).

O órgão lembra, no entanto, que os canais de atendimento virtual criados em razão da suspensão do atendimento presencial, no início da pandemia, e que desde então funcionaram bem, e sem interrupções, permanecerão em funcionamento.

A PRF afirma que, mesmo com a retomada do atendimento presencial, estes canais devem ser priorizados pelo cidadão, que só deverá se deslocar até uma das unidades se for estritamente necessário.

“Ressaltamos ainda que todas as unidades desta Superintendência já adotam os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde pública para garantir a segurança necessária contra a contaminação pelo Novo Coronavírus”, disse a PRF por meio de nota.

Entre as medidas tomadas para contenção da pandemia estão a exigência do uso de máscara, desinfecção constante dos ambientes, mobiliário e equipamentos, disponibilização de álcool em gel ou líquido a 70% e garantia do distanciamento social dentro do espaço de atendimento, limitando o ingresso de pessoas

O cidadão pode buscar atendimento pelos seguintes canais virtuais:

▪ Whatsapp para atendimento administrativo – (84) 3215-1500

▪ E-mail para envio de documentos – atendimento.rn@prf.gov.br

▪ Trídigito para comunicações de emergência – 191