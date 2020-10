O programa jornalístico online Foro de Moscow, exibido diariamente ao meio-dia via Youtube (canal Agência Moscow) e comandado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson, realizará uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mossoró, entre os dias 2 e 9 de novembro. O objetivo principal é oferecer a oportunidade para a apresentação de propostas, discutir ideias e o futuro da cidade com o intuito de oferecer condições de avaliação pelo eleitor.

As entrevistas serão transmitidas ao vivo, ao meio-dia, via Youtube. As assessorias dos candidatos já foram comunicadas e cada um terá uma hora de programa para responder às questões dos jornalistas e da audiência. "Todos serão tratados com muito respeito e moderaremos as perguntas da audiência para evitar exageros ou agressões. Nossa intenção é estabelecer um elo entre os candidatos e o público de forma muito honesta", explicaram os jornalistas.

A audiência poderá participar do programa em tempo real, enviando questões via Superchat do Youtube ou se tornando membro do canal da Agência Moscow através do link: https://bit.ly/2SX0dFH . "É uma forma de prestigiar a nossa audiência qualificada que sempre tem apoiado as iniciativas do Foro de Moscow", contou William Robson.

"Realizamos um sorteio na edição do Foro desta sexta-feira (8), para estabelecermos a ordem das entrevistas", disse Bruno Barreto. O sorteio foi transmitido ao vivo e a ordem ficou definida da seguinte maneira:

2/11 – Cláudia Regina (DEM)

3/11 – Isolda Dantas (PT)

4/11 – Rosalba Ciarlini (PP)

5/11 – Allyson Bezerra (SD)

6/11 – Ronaldo Garcia (PSOL)

9/11 – Irmã Ceição (PTB)