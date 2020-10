Maternidade Almeida Castro realiza primeiras cirurgias do mutirão ginecológico. Dez mulheres foram atendidas nesta sexta-feira (9). As cirurgias fazem parte do acordo feito entre a Secretaria de Saúde do município com a maternidade, para zerar a fila de espera dos procedimentos ginecológicos nas mulheres cadastradas na Saúde.

Aconteceram nesta sexta-feira (9) as primeiras cirurgias do mutirão de cirurgias eletivas ginecológicas no Hospital Maternidade Almeida Castro, em Mossoró.

As cirurgias fazem parte do acordo feito entre a Secretaria de Saúde do município com a maternidade, para zerar a fila de espera dos procedimentos ginecológicos nas mulheres cadastradas na Saúde.

As cirurgias de hoje foram iniciadas com 10 mulheres e nas próximas semanas, outras mulheres que aguardavam na fila pelos procedimentos também serão atendidas.

A operadora de caixa Ismaelina Maria de Oliveira, de 41 anos, moradora do bairro Vingt Rosado, deu entrada para o procedimento cirúrgico na Secretaria de Saúde no dia 30 de setembro. A liberação da cirurgia ocorreu dias depois de forma rápida.

“Eu estou bastante otimista para essa cirurgia. A marcação foi muito rápida para mim. Eu estava me sentindo muito mal, principalmente quando eu estava no meu período menstrual. Essa liberação foi bem rápida, eu fui direto para a Secretaria de Saúde e não tive nenhuma dificuldade para essa marcação”, disse a Ismaelina.

A dona de casa Ivonilce Teixeira, de 44 anos, moradora do Santo Antônio, também foi uma das primeiras mulheres a realizar a cirurgia eletiva ginecológica.

“Eu estou bem feliz por fazer essa cirurgia porque estava precisando muito. Se eu fosse pagar ia sair muito caro e como a Secretaria de Saúde dispôs a fazer esse mutirão de cirurgia eu vou fazer a minha e vai ficar tudo bem. Eu estava sentindo muitas dores, nem defecar eu estava conseguindo mais. Eu fui na regulação expliquei minha situação e eles me disseram que eu seria uma das primeiras a fazer a cirurgia, depois eu fui para casa e fiquei esperando. Cinco dias depois ligaram para mim informando a data de fazer minha cirurgia. Estou muito feliz, deu certo e agora é só esperar o médico me chamar.”, afirmou a dona de casa Ivonilce Teixeira.