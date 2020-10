Rosalba e Jorge do Rosário visitam neste domingo a Maisa

A candidata à reeleição Rosalba Ciarlini e o vice Jorge do Rosário visitaram oito comunidades rurais da Maísa neste domingo (11). A primeira parada da caravana foi no Poço 10.

Depois seguiu na comunidade Apama. Lá Rosalba e Jorge conversaram com os moradores. A presidente da Associação, Solange Silva, deu um depoimento sobre ações que foram feitas na comunidade. “Aqui recebemos a iluminação de led, do campinho de futebol, e agradecemos, queremos ainda junto a prefeitura implantar um projeto para o plantio de hortaliças e contar com o apoio da Rosa”, disse.



Rosalba gostou da ideia. Contou aos moradores que quer criar um Fundo Municipal de Apoio a Agricultura Familiar. “O fundo da agricultura familiar é para viabilizar projetos que gerem emprego e renda no campo, mas que precisem de um suporte financeiro para começar e deslanchar, quero desburocratizar esse acesso ao crédito, reduzir as exigências, usando, por exemplo, o cadastro único”.



Ainda na Apama, Rosalba visitou a casa dos agricultores Francinete Pereira e Sandoval Pereira. Dona Francinete contou que tem enorme gratidão a Rosalba. “Minha filha era pequena, quando ficou muito doente, levei na comunidade de saúde e não tinha mais ficha para consulta, Rosalba estava no consultório percebeu a situação e me chamou pra consultar minha filha, consultou, deu medicação e ainda me deixou na casa dos meus familiares, jamais vou esquecer a sensibilidade dela”.



De lá foi a vez de visita o P.A. Paulo Freire. Na comunidade Rosalba e Jorge ouviram o depoimento de Vavau, que recebeu os dois na casa da família. “A prefeita sempre tem olhado por nós, mesmo com as dificuldades retomou a obra do ginásio de esporte para nossa comunidade e também recuperou as estradas”, disse.



A candidata lembrou que essa não foi a única obra que encontrou parada. “Encontrei mais de 30 obras paradas, com muito trabalho conseguimos recuperar os convênios, abrir nova licitação e executar o serviço”.





A caravana da Força do Povo ainda passou pelo P.A Agrovila Real e Montana.

Os vereadores Rondinelli Carlos (PL), Francisco Carlos (PP), Aline Couto (PSDB), Nelsinho (PP), Genário Marques (PSC), Eilma (Cidadania), Larissa Rosada (PSDB), Marquinhos do Povão (MDB) e Rosa da Maísa (Cidadania) participaram.