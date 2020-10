"O coração se enche de alegria com cada sorriso, cada olhar", afirma Allyson

No domingo, dia 11, Allyson realizou Caminhada da Mudança em Passagem de Pedras, Piquiri e Sussuarana, na zona rural, e no bairro Bom Jesus.

O candidato a prefeito de Mossoró Allyson (Solidariedade) teve agenda movimentada neste fim de semana. Allyson caminhou por bairros e zona rural apresentando suas propostas de campanha junto com seu vice Fernandinho, do PSD.



No sábado (10), Allyson realizou visita ao Mercado Público Central, no centro da cidade, onde conversou com comerciantes locais. O candidato falou sobre suas propostas de revitalização dos mercados públicos e incentivo ao comércio local.



No período da tarde, Allyson participou da Caminhada da Mudança no bairro Sumaré. Em seguida, participou de carreata do candidato a vereador Marckuty da Maísa (Solidariedade), na comunidade rural da Maísa. Dezenas de pessoas lotaram a praça da comunidade para acompanhar.



No domingo, dia 11, Allyson realizou Caminhada da Mudança em Passagem de Pedras, Piquiri e Sussuarana, na zona rural, e no bairro Bom Jesus.



"O coração se enche de alegria com cada sorriso, cada olhar, cada gesto de carinho que encontro pelo caminho. Cada visita nos dá a certeza de que Mossoró quer mudar", destacou Allyson.