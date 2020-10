Rosalba propõe criação do Fundo Municipal de Apoio à Agricultura Familiar

O objetivo é desburocratizar o acesso ao crédito para os pequenos produtores. “A zona rural precisa de infraestrutura, água, energia, iluminação e também de oportunidade de trabalho porque o agricultor quer produzir no seu pedacinho de chão, é na terra que está seu ganha pão", diz a prefeita Rosalba Ciarlini candidata a reeleição

A agenda desta segunda começou no Assentamento Jurema, às margens da RN-013. A candidata à reeleição Rosalba Ciarlini e o vice Jorge do Rosário levaram aos agricultores a proposta de criação do Fundo Municipal de Apoio à Agricultura.

O objetivo é desburocratizar o acesso ao crédito para os pequenos produtores. “A zona rural precisa de infraestrutura, água, energia, iluminação e também de oportunidade de trabalho porque o agricultor quer produzir no seu pedacinho de chão, é na terra que está seu ganha pão. Vamos criar o Fundo para facilitar o acesso ao crédito para investimentos que não são contemplados em linhas de crédito maiores. E a nossa ideia é usar o Cadastro Único para contemplar quem precisar de recurso financeiro para, por exemplo, comprar semente, investir num poço próprio. Queremos incentivar o empreendedorismo no campo, para que as famílias possam permanecer em suas casas”, diz a prefeita candidata a reeleição.

No P.A. Boa Fé a conversa foi debaixo de uma mangueira frondosa em frente a casa de Seu Chico Carneiro. A agricultora Ozenira Morais comemorou a presença dos candidatos. “Tou muito feliz porque sou admiradora de Rosalba há muito tempo. É um prazer recebê-la aqui”.

No Olga Benário, Ismael da juventude, jovem da comunidade, aprovou a ideia de criação de um Fundo Municipal de Agricultura Familiar. “Hoje a maioria dos jovens trabalha em empresas de fruticultura e tem vontade de empreender na comunidade, um incentivo desse pode facilitar muito para nós”, disse.

Aproveitando a presença dos candidatos a vereador, Rosalba acrescentou que o projeto do Fundo aconteça, a Câmara precisa aprovar. “Vejam os vereadores que estão com a gente e podem somar para que isso aconteça”.

Acompanharam a Caravana da Força do Povo, os candidatos Edson Carlos (Cidadania), Nelsinho (PP), Cipriano Júnior (PP), Rondinelli Carlos (PL), Rosa da Maísa (Cidadania), Larissa Rosado (PSDB), Claudionor dos Santos (PL), Manoel Bezerra (PP), Genário Marques (PSC), Francisco Carlos (PP), Damásio Leite (MDB), Rute (Cidadania) e Auxiliadora Almeida (PSDB).

Depois foi a vez de visitar os Assentamentos Oziel Alves, Km 31 e São Romão.

No Pau Branco, Rosalba conversou com mulheres da comunidade. Dona Antônia Dantas, moradora, não escondia a satisfação de posar para fotos com a Rosa de Mossoró.