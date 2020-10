Cláudia propõe BIC com videomonitoramento para segurança nos bairros

Durante agenda em ruas dos bairros da Abolição II, Abolição III, Abolição V, no fim de tarde e noite desta segunda-feira, dia 12, Cláudia Regina relembrou a experiência exitosa da Base Integrada Cidadã – BIC, entregue à cidade de Mossoró em um projeto piloto implantado no Santo Antônio, em 2013.

Com frequência, os moradores têm apontado a falta de segurança como um dos principais problemas para serem vencidos, considerando a escalada de violência que tem afastado à população das ruas. No Plano de Governo de Cláudia Regina está garantida a reabertura da primeira unidade e ainda a abertura de novas BICs em outros bairros de Mossoró.

O projeto ainda prevê a modernização da iniciativa com a criação da BIC-Tech, que irá acoplar videomonitoramento disponível para os dispositivos móveis, acompanhamento estatístico, chamada mais ágil e direcionada das ocorrências, além de outros serviços.

“Fui fazer uma visita de gestão ao Santo Antônio e todas as pessoas me relataram o mesmo incômodo com os índices de violência na região. Aquilo me comoveu tanto que, no mesmo dia, liguei para todas as pessoas que eu sabia que poderiam me ajudar a elaborar um projeto dessa natureza. Foi assim que surgiu a BIC”, relembra Cláudia Regina.

A partir desta proposta, um posto policial foi transformado em uma unidade de referência em segurança. Para o projeto da BIC, foi firmada parceria com as polícias para o reforço em recursos humanos, alocado investimentos em pavimentação, iluminação, atividades sociais e educação.

“Entregamos a primeira unidade e nossa meta seria implantá-lo em quatro bairros. Infelizmente não deu tempo, porque nos tiraram o mandato, mas o projeto está em Brasília e nós vamos resgatá-lo da gaveta. As pessoas merecem a condição de poder se sentar em paz em suas calçadas”, diz a democrata Cláudia Regina.

Em 2013, nos primeiros meses de funcionamento da BIC, os números de morte violenta na região do grande Santo Antônio chegaram a zerar.