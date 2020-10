“Por que um político merece receber mais do que a imensa maioria dos trabalhadores?", questiona o Professor Ronaldo

O PSOL Mossoró decidiu se posicionar contra os altos salários dos políticos na administração pública municipal. Em Mossoró, o salário para o cargo de Prefeito é de R$30.339,68. Para o cargo de vice, o salário ultrapassa os 18 mil reais.

"Em um país que o salário mínimo é apenas R$1.045,00 e que esse valor mal dá para fazer uma feira para a família, é natural que a sociedade fique indignada com os privilégios da classe política. Por que um político merece receber mais do que a imensa maioria das trabalhadoras e trabalhadores?" - questiona o Professor Ronaldo.

Diante dessas reflexões, o candidato à Prefeito pelo PSOL Mossoró se compromete em, caso seja eleito, continuar a receber o mesmo salário que recebe atualmente como professor.

O partido ainda pontua que o valor dos salários para os cargos da Prefeitura foi reajustado em 2017 em mais de 28%. Enquanto isso, o salário mínimo em 2021 está previsto para aumentar apenas 2,2%, passando ao valor de R$1.067,00.

Por outro lado, servidores da saúde estão há mais de 11 anos sem reajuste salarial. Esta desigualdade de tratamento é pontuada pelo candidato.

"É um absurdo um político ganhar 30 vezes mais do que alguém que recebe um salário mínimo. Enquanto os aumentos dos salários da classe política não estiver vinculado ao aumento do salário mínimo, esta festa vai continuar às custas do povo pobre" - pontuou Ronaldo Garcia.