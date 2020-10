Poço para e deixa 4 bairros de Mossoró com abastecimento reduzido

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que o conjunto motobomba do poço 15, em Mossoró, apresentou defeito mecânico.

O poço é responsável pelo abastecimento de quatro bairros da cidade. Devido a isto, Aeroporto I e II, Boa Vista e Doze Anos estão com abastecimento reduzido.

Ainda segundo a Caern, a previsão para religar o poço é às 20h desta quinta-feira (15). Após religar, são necessárias 48 horas para normalização do abastecimento.

A Companhia também informou que durante a parada, estará abastecendo os quatro bairros afetados com água fornecida pela adutora Jerônimo Rosado.