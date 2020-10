“Vamos transformar Mossoró em um polo tecnológico”, afirma Allyson

Em sabatina na Rádio Rural de Mossoró, nesta quarta-feira (14), o candidato a prefeito Allyson (Solidariedade) defendeu investimentos em ciência em parceria com universidades e Instituto Federal de Mossoró.

"Vamos implantar na nossa cidade uma política de valorização da ciência e da tecnologia em parceria com as universidades e Instituto Federal", afirmou.

Ressaltou ainda sua trajetória como aluno do Instituto Federal do Rio Grande do Norte em Mossoró, bolsista e pesquisador.

"Sei que dá pra transformar Mossoró num polo tecnológico muito forte. Olho pra minha cidade e vejo que não tem uma gerência, uma secretaria, não tem uma linha dentro da gestão municipal que tenha diálogo aberto com as universidades, com as mentes pensantes de Mossoró, isso me deixa triste e ao mesmo tempo me dá coragem, empolgação e motivação pra gente fazer", declarou o candidato.

Allyson ressaltou que na sua gestão a prefeitura vai dialogar com as universidades, reitores, diretores. "A partir de janeiro de 2021 estarei na cadeira de prefeito e irei receber as universidades, os professores de diferentes áreas", finalizou.