Veja os nomes dos 25 novos policiais penais convocados pelo Governo do RN

O anúncio da convocação foi feito nesta quarta-feira (14), pela Governadora Fátima Bezerra, juntamente com o secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves. Na ocasião, a chefe do executivo recebeu os novos servidores em seu gabinete e deu as boas-vindas.

O Governo do Estado convocou 25 novos policiais penais aprovados no concurso público de 2017 e que já concluíram o curso de formação, estando aptos para a função.

A lista com os nomes foi publicada na edição desta quinta-feira (15) do Diário Oficial do Estado (DOE). Os convocados têm agora 30 dias para apresentar a documentação e tomar posse.

Veja a lista abaixo:





“Quero reforçar aqui o empenho do Governo em valorizar todas as categorias da segurança - os policiais penais, a Polícia Militar, a Civil e os bombeiros militares. Estamos fazendo de tudo quanto é necessário para sermos justos com a Saúde, a Educação e a Segurança. Por isso, mesmo em meio à pandemia, vamos nomeá-los”, disse a governadora durante a reunião.

Em julho e outubro do ano passado, a governadora Fátima Bezerra havia nomeado 122 novos policiais penais, e ainda em outubro havia feito a entrega de 900 pistolas, 70 fuzis, 72 espingardas, 200 cadeados e 950 algemas, com investimento total de R$ 3,8 milhões.

À época, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap) também concluiu o processo para compra de 840 coletes balísticos nível II.

Também nesse ano, houve a instalação do equipamento de "body scan" em oito unidades prisionais, o que suspende abordagens invasivas aos parentes dos internos antes das visitas.

Outras importantes medidas adotadas pela administração estadual são o monitoramento das unidades prisionais em todo o Estado e do uso das tornozeleiras, em tempo real e 24 horas, pelo Ciosp.

“Foram décadas de atraso. Agora contamos com a valorização do servidor, aparelhamento e modernização. Vocês vão encontrar um sistema totalmente diferente de quando vocês fizeram o concurso”, afirma Pedro Florêncio, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária.

Os novos policiais penais ocuparão cargos de pessoas que se aposentaram. Ou seja, trata-se de reposição de cargos vagos.

“Queremos agradecer o compromisso do Governo com a nomeação de novos policiais penais, porque estamos precisando realmente. É uma luta que já vem se arrastando há algum tempo”, afirma André Jucá, presidente em exercício do Sindicato dos Policiais Penais (Sindppen-RN).

Veja o DOE com a convocação AQUI.