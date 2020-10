Mossoró está entre os dez maiores produtores de camarão do Brasil. Com a produção de 20,7 mil toneladas 2019, o Rio Grande do Norte se mantém como maior produtor de camarão do Brasil. A nível de estado, Mossoró ficou na quarta posição, com 2.031 toneladas produzidas no ano passado; Os dados foram divulgados hoje (15) e fazem parte da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2019 do IBGE.

Com a produção de 20,7 mil toneladas, o Rio Grande do Norte se mantém como maior produtor de camarão do Brasil. Essa quantidade corresponde a 38,2% de todo o camarão produzido em território nacional.

Os dados foram divulgados hoje (15) e fazem parte da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2019 do IBGE. As 20,7 mil toneladas geraram R$ 555,4 milhões. Esse dinheiro representa 46,8% do valor de produção de camarão do Brasil em 2019.

Na comparação com 2018, houve um crescimento de 5,1% na produção do crustáceo. Esse é o terceiro ano seguido de crescimento da carcinicultura norte-rio-grandense.

Entre os dez municípios com maior produção de camarão do Brasil, seis são do Rio Grande do Norte: Pendências, Canguaretama, Arês, Mossoró, Senador Georgino Avelino e Nísia Floresta. A soma da produção desses municípios representa 71% de todo o camarão produzido no estado.

O Rio Grande do Norte também é o maior produtor de larvas de camarão do Brasil com 6,7 milhões de milheiros em 2019. Essa quantidade representa 56% da produção nacional de larvas. Juntos, o estado potiguar e o Ceará produzem 93% das larvas de camarão nacionais.