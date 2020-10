Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou um cronograma de paradas no abastecimento da cidade de Mossoró, entre os dias 20 e 23 de outubro, para adequação dos sistemas ao mercado livre de energia.

A Caern vem realizando testes e adequações da medição nos seus sistemas, em parceria com a companhia de energia elétrica. A programação da semana que vem vai ser desenvolvida nos poços tubulares P-06, P-11, P-19 e P-21.

Na terça-feira (20), será feita a adequação da medição no poço P-19. Os bairros afetados são Abolição 3 e 4, Santa Delmira 1 e 2, Pousada dos Thermas, Santo Antônio, Santa Júlia e Quintas do Lago.

Na quarta-feira (21), o serviço será feito no poço P-21, suspendendo o abastecimento nos bairros Alto do Sumaré, Dom Jaime Câmara, parte do Planalto 13 de Maio, parte da Ilha de Santa Luzia, Alto do São Manoel e Malvinas.

Na quinta-feira (22), será a vez do poço P-11, afetando os bairros Santo Antônio, Abolição I, Abolição II.

Por último, na sexta-feira (23), será feito o serviço no poço P-06, sendo que nesse último, será feito apenas o teste do transformador, ficando a adequação da medição programada para data posterior, ainda a ser marcada. Os bairros afetados são Nova Betânia, Aeroporto I, Aeroporto II, Quixabeirinha e Bela Vista.

A Caern recomenda que a população reserve água antes das datas previstas, e utilize o produto de forma racional, a fim de minimizar os transtornos. Logo que os sistemas forem religados, o abastecimento estará completamente normalizado em um prazo de até 48 horas.