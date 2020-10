Azul retoma voos para Aracati/CE; Retorno em Mossoró segue sem previsão

Neste domingo (18) a Azul Linhas Aéreas anunciou a retomadas dos voos para a cidade de Aracati, no Ceará.

Serão duas duas frequências semanais, em um trecho que ligará a cidade a Campinas, em São Paulo, ao Aeroporto Regional de Canoa Quebrada.

A companhia também informou que os voos para a cidade cearense recomeçam em 17 de dezembro e que as vendas iniciam nesta quarta-feira (21).

A rota anterior para a cidade passava pela cidade de Mossoró/RN, que até o momento segue sem definição de quando terá seus voos retomados.

Em 27 de março a empresa anunciou o cancelamento de voos para o Rio Grande do Norte até 30 de abril, em virtude das medidas de contenção ao coronavírus, que “que limitaram significativamente a mobilidade de clientes, tripulantes e parceiros".

No entanto, com o passar dos meses e a retorno gradual das atividades os voos foram sendo retomados em todo o país, inclusive no RN, mas a cidade de Mossoró ficou fora do plano.

Nesta segunda-feira (19) a prefeitura de Mossoró informou que Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Lahyre Neto, entrou em contato com a direção da Azul Linhas Aéreas para tratar sobre a retomada das operações da empresa na cidade.

De acordo com informações repassadas pelo secretário, o assessor institucional da presidência da Azul, Ronaldo Veras, informou que a empresa está fazendo um estudo para definir quando serão retomadas as operações em Mossoró.

“Com a pandemia, todos os voos regionais foram suspensos e agora estão sendo retomados aos poucos. A retomada dos voos para Mossoró é muito importante para a nossa economia. Sabemos que existe essa demanda, que pode ser percebida pela boa taxa de ocupação dos vôos. Essa é uma preocupação permanente nossa. Vários setores da economia utilizam o voo para negócios”, explica Lahyre.