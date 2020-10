Isolda propõe novo plano para atrair empresas e gerar emprego e renda

Durante sabatina nesta segunda-feira (19) na Rádio Rural de Mossoró a candidata à prefeitura de Mossoró Isolda (PT) propôs reestruturar o modelo de Plano Diretor dos Distritos Industriais vencido há mais de 10 anos, na perspectiva de adequar esses espaços geográficos ao encadeamento econômico.

Isolda aproveitou a sabatina para ressaltar que essa é uma luta emcampada desde o seu mandato enquanto vereadora, que denunciava a necessidade de Mossoró ter um Plano Diretor e estabelecer uma política de ocupação, geração de emprego e renda buscando a inclusão econômica e a dinamização da economia local, através da capacitação das pessoas, elaboração e implantação de projetos nos diversos setores produtivos.

“Precisamos valorizar os pequenos comércios para fortalecer a economia local e, junto aos trabalhadores e empresários, atrair investimentos para colocar Mossoró na rota do desenvolvimento”, disse Isolda.

A candidata reforçou que apresenta propostas possíveis de serem aplicadas: tanto na saúde, na segurança, na educação, mobilidade, incentivo do emprego e renda, e da economia local. “Nós queremos mudar Mossoró para melhor, com qualidade e com responsabilidade, para todos e para você.” Afirmou a candidata.