No próximo sábado (24) a Prefeitura de Mossoró através da Secretaria Municipal de Saúde realizará do Dia D da Vacinação Antirrábica, voltada para cães e gatos.

As ações da campanha vêm acontecendo desde a primeira semana de outubro, com pontos de vacinação fixos e volantes, além de agendamentos para vacinação de grupos de animais.

De acordo com a médica veterinária da Unidade de Vigilância em Zoonozes (UVZ), Emile Borges, as ações do Dia D de vacinação terão início a partir das 8h e seguem até as 17h.

“A raiva é uma zoonoze, ou seja, uma doença transmitida entre animais e humanos que é causada por um vírus, e tem quase 100% de mortalidade. Por isso alertamos a população sobre a importância da vacinar nossos cães e gatos, porque os protegendo nós vamos nos proteger também”, orienta.

No Dia D funcionarão 32 pontos de vacinação contemplando as diferentes regiões da cidade de Mossoró, com exceção do stand da Mister no Conjunto Nova Mossoró, da Praça do Abolição V, e da Unidade de Vigilância em Zoonozes (UVZ), todos os demais pontos funcionarão em Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A população poderá obter mais informações sobre a ação entrando em contato pelo telefone (84)3315-4833.

CONFIRA OS LOCAIS ABAIXO:

Locais do Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica para Cães e Gatos

UBS Sinharinha Borges – Barrocas

UBS Dr. Ildone Cavalcante de Freitas – Barrocas

UBS Dr. Joaquim Saldanha – Estrada da Raiz

UBS Chico Costa – Santo Antônio

UBS Enfermeira Conchita Ciarlini – Abolição II

UBS Dr. Lucas Benjamim – Abolição III

UBS Dr. Cid Salem Duarte – Abolição IV

Praça do Abolição V

UBS Dr. Luis E. Bezerra – Santa Delmira

UBS Dr. Moisés da C. Lopes – Redenção

Stand da Mister – Nova Mossoró

UBS Dr. Sueldo Câmara – Quixabeirinha

UBS Dr. Francisco Nazareno – Bom Pastor

UBS Vereador Laíre Rosado – Sumaré

UBS Dr. José Fernandes de Melo – Lagoa do Mato

UBS Marcos Raimundo Costa – Belo Horizonte

UBS Dr. Chico Porto – Ouro Negro

UBS Raimundo Rene Castro – Boa Vista

UBS Dr. José Leão – Alto da Conceição

UBS Vereador Durval Costa – Walfredo Gurgel

UBS Duoclécio Ant. de Medeiros – Teimosos

UBS Dr. José H. Cavalcante – Dom Jaime Câmara

UBS Maria Neide da S. Souza – Nova Vida

UBS Francisco Pereira de Azevedo – Liberdade I

UBS Bernadete Bezerra – Liberdade II

UBS Francisco Marques da Silva – Alameda

UBS Maria Soares da Costa – Alto de São Manuel

UBS Antônio Camilo – Ilha de Santa Luzia

UBS Dr. Epitácio C. Carvalho – Pintos

UBS Mário L. de Medeiros – Alto da Pelonha

UBS Dr. Agnaldo Pereira – Vingt Rosado