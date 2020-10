Cruzamento da Alberto Maranhão com Delfim Moreira será interditado nesta quinta, 22

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que o cruzamento Avenida Alberto Maranhão com a avenida Delfim Moreira, no bairro Bom Jardim, altura da drogaria Aquarama, será interditado nesta quinta-feira (22).

De acordo com com a Caern, uma empresa terceirizada pela companhia vai realizar o serviço de recomposição de pavimentação no trecho e os motoristas devem evitar o local, visto que a passagem de veículos estará interrompida no acesso pela avenida Delfim Moreira.

A interdição acontece a partir das 5h30. A previsão é que a via fique interditada até às 9h da manhã do mesmo dia. Depois será liberada para passagem de veículos.