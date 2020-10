Governo do RN trabalha pela retomada de voos para fortalecimento do turismo

A retomada da atividade turística no Rio Grande do Norte a curto, médio e longo prazo, mantendo as medidas de segurança sanitária, foi o foco da agenda de trabalho capitaneada pela governadora Fátima Bezerra durante esta quarta-feira (21) em São Paulo.

A equipe de Governo, chefiada por Fátima, visitou ao longo do dia quatro das maiores empresas que operam em solo potiguar – CVC e as aéreas TAP, Gol e Latam – para discutir as medidas necessárias no reaquecimento de uma das principais cadeias econômicas do estado.

“O Governo está trabalhando para desenvolver o Rio Grande do Norte e para isso o turismo é central. Mesmo nesta pandemia seguimos atuando fortemente junto aos operadores da área para desenvolver políticas de auxílio ao setor, com foco na retomada que já está se iniciando. Por isso viemos a São Paulo coordenar essas parcerias com as empresas”, destacou a governadora Fátima Bezerra.

A chefe do Executivo esteve acompanhada dos secretários de Estado Ana Maria Costa (Turismo) e Carlos Eduardo Xavier (Tributação) e o diretor-presidente Bruno Reis (Emprotur).

Nos encontros, o grupo destacou para as empresas medidas como a prorrogação da redução do ICMS da energia elétrica para os meios de hospedagem de 25% para 12% até dezembro de 2021, o programa Turismo Cidadão e as linhas de crédito da Agência de Fomento exclusivas para o setor turístico.

Um dos pontos da retomada já pode ser visto com o trabalho que vem sendo realizado com o grupo CVC, que foi um dos temas da primeira reunião do dia com os diretores Claiton Ferreira (produtos nacionais) e Sylvio Ferraz Junior (sourcing).

A campanha montada em agosto pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e a Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) em parceria com a CVC colocou o RN no topo dos destinos mais procurados na região Nordeste.

“A presença da governadora nessas agendas mostra o compromisso desse Governo com turismo. Foram reuniões muito produtivas, tendo como foco o aumento no número de assentos e incremento da malha aérea para o Rio Grande do Norte, além de parcerias na promoção do destino.”, pontuou a secretária Ana Maria Costa.

AÉREAS

O dia de trabalho do Governo junto às empresas foi focado na ampliação da malha aérea para o Rio Grande do Norte.

Na reunião com a TAP, representada pelo diretor geral na América do Sul Mário Carvalho e equipe, o Governo e a companhia aérea discutiram estratégias para o retorno mais breve possível dos voos entre Lisboa e Natal.

A Gol Linhas Aéreas, que se fez presente à reunião com a vice-presidente de comercial e marketing Eduardo Bernardes e equipe, confirmou a ampliação na frequência de voos de Fortaleza-CE, Salvador-BA, Brasília-DF e Guarulhos-SP, além de duas frequências diárias partindo de Congonhas-SP em janeiro de 2021.

Contando com a participação do diretor tributário Bruno Alessio e demais membros da equipe, a Latam também confirmou o aumento nos voos para a temporada, partindo de Guarulhos e Brasília, aumentando assim a conectividade do RN com os principais aeroportos do país.

Em relação a abril deste ano (o primeiro mês completo com impacto da pandemia), o aumento de oferta de assentos no Rio Grande do Norte em outubro já é superior a 600%.

Nesta quinta-feira (21), a equipe do Governo encerra a agenda junto às empresas com uma reunião na sede da Azul Linhas Aéreas.