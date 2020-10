Azul anuncia ao governo do Estado aumento de voos para o RN, a partir de Natal

Encerrando a agenda de reuniões na capital paulista, com foco no incremento à retomada da atividade turística no Rio Grande do Norte, a equipe de governo liderada pela governadora Fátima Bezerra reuniu-se na quinta-feira (22) com a Azul Linhas Aéreas.

Na ocasião a chefe do executivo estadual foi recebida pelo CEO da companhia, John Rodgerson, que anunciou o incremento na oferta de voos para o Rio Grande do Norte.

A empresa representa, hoje, 16% da oferta de assentos no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante.

A Azul Linha Aéreas anunciou o retorno de voos regulares para o Rio Grande do Norte vindos de Campinas-SP e Belo Horizonte-MG, que são dois grandes polos emissores de turistas para o estado, além de melhorar substancialmente a conectividade com as regiões Sul e Sudeste.

A governadora Fátima reforçou junto à diretoria da companhia, a importância da manutenção dessas operações após o período de alta temporada, devido ao papel estratégico que representam para o turismo. Também foi confirmado o aumento da frequência com o aeroporto de Recife-PE que atingirá o número de cinco voos diários, a partir de novembro.

“O turismo é uma das principais atividades econômicas do RN. E notícias como essa que recebemos da Azul, que vai aumentar o número de voos para o nosso estado, nos deixa satisfeitos enquanto Governo. Não medimos esforços para criar medidas para mitigar os impactos causados pela pandemia e estamos aqui dialogando com as empresas para trilharmos juntos um caminho seguro nesta retomada”, destacou a governadora Fátima Bezerra.

O retorno das atividades da companhia no aeroporto de Mossoró também foi um dos temas abordados na reunião. Governo e Azul firmaram um compromisso de realizar uma força-tarefa com o objetivo de solucionar os entraves para possibilitar a retomada brevemente. A governadora Fátima pleiteou a criação de uma nova rota ligando Mossoró, Natal e Recife.

Para a secretária de Estado do Turismo, Ana Maria da Costa, as reuniões ocorridas de 20 a 22 na capital paulista confirmam a excelente expectativa para a alta temporada.

“A agenda em São Paulo foi muito positiva, o plano de retomada do turismo construído pelo Governo do RN, através da Setur/Emprotur em parceria com a Fecomércio através do SENAC, Sebrae, entidades do trade turístico e municípios , está promovendo esse ambiente favorável ao desenvolvimento do setor. Agora é hora de intensificar cada vez mais a promoção e divulgação do destino para manter esta malha aérea crescente”, ressaltou.

Durante a reunião, a operadora Azul Viagens anunciou a volta da comercialização de voos dedicados, que são aqueles que não compõem o cardápio de ofertas da malha regular, e o início das operações em novembro deste ano. Os voos adicionais trazem passageiros de Goiânia-GO, Guarulhos-SP, Uberlândia-MG e Ribeirão Preto-SP, importantes mercados emissores para o Rio Grande do Norte.

Além dos já citados, participaram da reunião os secretários Estado Carlos Eduardo Xavier (Tributação), Guia Dantas (Comunicação), Bruno Reis (diretor-presidente da Emprotur), a assessora especial do Gabinete Civil, Luciana Daltro e o gerente de negócios Aéreos da Inframerica, Roberto de Oliveira Luiz.