Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica acontece neste sábado (24). Serão 33 pontos de vacinação, funcionando das 8h à 17h. A vacinação animal começou no final de agosto, com pontos de vacinação fixos e volantes, além de agendamentos para vacinação de grupos de animais; Veja onde vacinar o seu animalzinho.

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Mossoró realiza neste sábado (24) as ações do Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica voltada para cães e gatos.

Serão 33 pontos de vacinação, funcionando das 8h à 17h. A vacinação animal começou no final de agosto, com pontos de vacinação fixos e volantes, além de agendamentos para vacinação de grupos de animais.

Entre os pontos de vacinação distribuídos estrategicamente para contemplar todas as regiões da cidade, a maioria funcionará nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de cada bairro.

Também haverá vacinação no stand da Mister, no conjunto Nova Mossoró, na Praça do Abolição V, e na Unidade de Vigilância em Zoonozes (UVZ).

A médica veterinária da Unidade de Vigilância em Zoonozes (UVZ), Emile Borges, destaca que além dos pontos já divulgados, também funcionará um posto de vacinação no Bom Jesus. No entanto, este funcionará das 8h até as 13h, na Escola Municipal Heloísa Leão. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (84)3315-4833.

Emile Borges frisa que a vacinação antirrábica é de grande importância, já que a raiva se trata de uma doença transmitida entre animais e humanos que é causada por um vírus, uma zoonoze.

De acordo com o Coordenador Geral das Endemias, Adriano Gledson, do departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura Municipal de Mossoró, atualmente a cidade conta com uma população de 50 mil animais.

A campanha vem sendo desenvolvida nas Zonas Urbana e Rural. Ao longo da campanha as equipes atuaram semanalmente em diferentes pontos volantes, atendendo todas as regiões da cidade, além do agendamento para a equipe ir até a residência, para vacinar a partir de 5 animais.

O responsável pela Campanha de Vacinação lembra que cães e gatos a partir de três meses podem ser vacinados, e a população deve se dirigir a alguns dos pontos do Dia D de vacinação, com o Cartão de Vacinação do Pet para colocar as vacinas em dia. Ele frisa que a vacinação é gratuita e anual.

VEJA QUAIS SÃO OS PONTOS DE VACINAÇÃO

UBS Sinharinha Borges – Barrocas

UBS Dr. Ildone Cavalcante de Freitas – Barrocas

UBS Dr. Joaquim Saldanha – Estrada da Raiz

UBS Chico Costa – Santo Antônio

UBS Enfermeira Conchita Ciarlini – Abolição II

UBS Dr. Lucas Benjamim – AboliçãoIII

UBS Dr. Cid Salem Duarte – Abolição IV

Praça do Abolição V

UBS Dr. Luis E. Bezerra – Santa Delmira

UBS Dr. Moisés da C. Lopes – Redenção

Stand da Mister – Nova Mossoró

UBS Dr. Sueldo Câmara – Quixabeirinha

UBS Dr. Francisco Nazareno – Bom Pastor

UBS Vereador Laíre Rosado – Sumaré

UBS Dr. José Fernandes de Melo – Lagoa do Mato

UBS Marcos Raimundo Costa – Belo Horizonte

UBS Dr. Chico Porto – Ouro Negro

UBS Raimundo Rene Castro – Boa Vista

UBS Dr. José Leão – Alto da Conceição

UBS Vereador Durval Costa – Walfredo Gurgel

UBS Duoclécio Ant. de Medeiros – Teimosos

UBS Dr. José H. Cavalcante – Dom Jaime Câmara

UBS Maria Neide da S. Souza – Nova Vida

UBS Francisco Pereira de Azevedo – Liberdade I

UBS Bernadete Bezerra – Liberdade II

UBS Francisco Marques da Silva – Alameda

UBS Maria Soares da Costa – Alto de São Manuel

UBS Antônio Camilo – Ilha de Santa Luzia

UBS Dr. Epitácio C. Carvalho – Pintos

UBS Mário L. de Medeiros – Alto da Pelonha

UBS Dr. Agnaldo Pereira – Vingt Rosado

Escola Municipal Heloísa Leão – Bom Jesus