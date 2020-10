A partir das 14h desta segunda-feira (26), o Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, inicia as inscrições para mais uma etapa de inscrições em cursos gratuitos de biossegurança, focados em habilitar trabalhadores para o retorno das atividades no contexto pós-pandemia Covid-19.

De acordo com a empresa, nesta etapa, serão ofertadas 50 vagas para profissionais que atuam no setor de Eventos. As inscrições devem ser realizada por meio do site do Senac/RN, até o dia 3 de novembro.

Ao todo, já foram ofertadas 1.350 vagas em cursos gratuitos de Boas práticas de prevenção e combate à Covid-19 em Meios de Hospedagem; Alimentos e Bebidas; Serviços Receptivos e Eventos.



A participação nestes cursos permitirá que as empresas se habilitem a receber o Selo Turismo Mais Protegido, lançado pelo Governo do Estado com o objetivo de atestar os padrões de qualidade implementados nesses empreendimentos.

“Desde o mês de junho o Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, vem capacitando gratuitamente trabalhadores envolvidos no setor turístico. Essa iniciativa tem sido de fundamental importância, pois garante a segurança sanitária no retorno da atividade turística do RN, colocando nosso estado em um excelente patamar competitivo, que impulsiona a movimentação da economia”, disse o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.

Para se inscrever, é preciso ter renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos federais, comprovados por meio de autodeclaração, e apresentação de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade. O candidato também deve dispor de computador com acesso à internet, visto que as aulas ocorrerão no formato on-line.

SOBRE O PRT

O Plano de Retomada do Turismo do Rio Grande do Norte é uma ação liderada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com o Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, a Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do RN (ABIH-RN), Sindicato das Empresas de Turismo do Rio Grande do Norte (Sindetur RN), Sebrae RN, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel RN) e a Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária do RN (SUVISA-RN).