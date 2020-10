A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) inaugurou neste mês e outubro um novo setor de Diagnóstico por Imagem.

Para comemorar, a LMECC vai promover a realização de exames de mamografia gratuitos para pacientes das cidade de Mossoró e Tibau.

A ação acontecerá no período de 26 (hoje) a 31 de outubro (sábado), no hospital da Liga Mossoroense - Unidade II, localizado em frente à Praça dos Hospitais, em Mossoró.

Para ter acesso ao exame é preciso que as interessadas procurem a UBS mais próxima do seu bairro, no caso de Mossoró, ou a secretaria de saúde, no caso de Tibau. As unidades de saúde ficarão responsáveis por encaminhar as paciente consideradas aptas a realizar o procedimento.

Os horários estão sendo agendados previamente, para evitar aglomeração e a consequente proliferação do coronavírus.

No dia do exame, a paciente deve ter em mãos exame de mama realizado anteriormente; solicitação médica; documento de identificação oficial com foto; CPF; cartão SUS e comprovante de residência.

O exame de mamografia é a principal tecnologia a serviço das mulheres para o diagnóstico precoce do câncer de mama, que implica em maiores chances de vencer a doença.

O procedimento é recomendado para mulheres a partir do 35 anos e a frequência com que ele deve ser realizado é determinada pelo médico.

Dúvidas ou mais informações sobre o exames podem ser obtidas por meio do telefone (84) 3323-7700.