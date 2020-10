Projeto itinerante seleciona jovens de Mossoró para Oficina de Audiovisual

A Caravana REC vai promover uma Oficina de Documentário Para Iniciantes, em Mossoró, entre os dias 09 e 14 de novembro, no Teatro Lauro Monte Filho, das 14h às 17h. O projeto é voltado para jovens de 13 a 19 anos.

As inscrições para as oficinas podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (26) e seguem até o dia 4 de novembro, através do link: http://abre.ai/inscricoesmossoro. Ao todo, serão 25 jovens selecionados.

A Caravana REC é um projeto itinerante que busca promover a formação técnica, a qualificação profissional e a produção e difusão audiovisual no estado do Rio Grande do Norte.

Com foco no fortalecimento da cadeia produtiva do cinema e do audiovisual independente, a oficina de documentário terá 25 horas de duração, entre aulas expositivas e práticas, tendo como produto final um curta-metragem produzido pelos jovens participantes.

Os filmes serão exibidos no canal oficial do projeto no YouTube e também em exibição pública na cidade. O projeto também contará com uma mostra de curtas potiguares, selecionados via edital.

Prezando pela segurança de todos os participantes envolvidos, as aulas seguirão os protocolos de segurança contra a Covid-19, de acordo com os decretos vigentes.

Tendo como facilitadores Carito Cavalcanti - artista multimídia (cineasta, poeta, letrista, vocalista compositor, fotógrafo, ator, performer e arquiteto) e Fernando Suassuna (músico, técnico de som, redator, especialista em cinema e linguagem audiovisual e proprietário da produtora de áudio Sucesso há mais de vinte anos) a oficina abordará temas como: possibilidades e perspectivas do cinema digital; fundamentos da produção cinematográfica; características de câmeras; roteiro; processo criativo e prática cinematográfica.

O produtor local Mykaell Bandeira ressaltou a importância de receber a oficina: “É muito bom pra cidade de Mossoró receber um projeto como a Caravana REC, principalmente por termos diversas produções independentes no cinema e audiovisual, mas a formação técnica para a área é algo muito carente na cidade, e esse projeto vem em boa hora pra poder proporcionar essa troca e fortalecer o audiovisual na cidade e no estado”.

O projeto pretende deixar a sua marca criando novos espaços de aprendizado e experimentações, com o objetivo de democratizar o audiovisual e o acesso às artes, fortalecendo as narrativas de memórias coletivas e valorizando as identidades e os personagens de cada local por onde passar.

A Caravana REC tem realização da Pinote Produções e patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Cosern e Instituto Neoenergia, via Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura.