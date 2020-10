HRTM e mais 7 hospitais do RN recebem novos aparelhos de Raio-X

Com o objetivo de ampliar o atendimento aos pacientes da Covid-19, o Governo do Estado instalou, somente em setembro de 2020, oito aparelhos de Raio-X em diversas unidades de Saúde do RN.

Através do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do RN – Governo Cidadão e da Secretaria de Saúde (Sesap), os hospitais Giselda Trigueiro (Natal) e os Regionais de João Câmara, Macaíba, Mossoró, Santo Antônio, São José de Mipibu, São Paulo do Potengi e Assú já estão com seus equipamentos aptos a funcionarem.

O investimento do Governo do RN nos equipamentos foi de R$ 784 mil, viabilizado pelo empréstimo junto ao Banco Mundial.

“Esse é apenas um recorte dos resultados e do empenho que as secretarias e autarquias desta gestão têm tido, através do trabalho integrado e orientado pela governadora Fátima Bezerra. A partir de recursos do acordo de empréstimo com o Banco mundial, estamos conseguindo atender e cuidar da população potiguar como ela merece, principalmente num momento tão difícil como este, em que enfrentamos uma pandemia”, explicou o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro.

Desde o início da pandemia, o Governo do RN vem investindo fortemente no combate ao novo coronavírus, aplicando mais de R$ 8,5 milhões na aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares.

O valor também foi investido m reforma de unidade de saúde para instalação de aparelhos; na aquisição de máscaras de tecido, bem como na mobilização e sensibilização da população para o uso destas; e na compra de cestas básicas com produtos da agricultura familiar para doação à comunidades.

As medidas foram possíveis graças às tratativas entre Governo estadual e Banco Mundial, que entenderam a necessidade de contratações emergenciais para aquisição de aparelhos médicos e de mobiliário, até a celebração de termos de compromissos com as empresas executoras de obras para adotarem normas de prevenção em seus canteiros.