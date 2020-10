Cinco bairros de Mossoró têm abastecimento reduzido devido a problema em poço

De acordo com a Caern, a bomba do Poço 30 apresentou precisou de conserto após apresentar um problema. A previsão da Companhia é concluir o serviço até a sexta-feira (30); Ficam o abastecimento reduzido os bairros Itapetinga, Belo Horizonte, Alto da Conceição, Lagoa do Mato, Alto do Xerém