A visita aconteceu nesta quarta-feira (28). Nilton Hang recebeu da prefeitura de Mossoró a Certidão de Uso e Ocupação do Solo, que será utilizado para desenvolvimento do projeto necessário para retirada do Alvará de Construção; De acordo com o arquiteto da Havan, Rubens Aviz, a unidade de Mossoró deve ser inaugurada 2021.