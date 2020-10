Candidatos revelam como vão recuperar as vias de acesso a zona rural em Mossoró

Allyson Bezerra : "Facilidade de acesso e dignidade às famílias do campo"; Claudia Regina : "Precisamos construir novas estradas vicinais"; Isolda Dantas : "As estradas que levam à zona rural de Mossoró expressam o abandono da gestão atual"; Rosalba Ciarlini : "iniciando trabalho de recuperação de 300 km de extensão"; Ronaldo Garcia : "Mudar radicalmente a forma como o orçamento é distribuído";

Os candidatos a prefeito de Mossoró responderam pergunta do agricultor Roberto Fonseca, esclarecendo como vão fazer, se eleito for, para recuperar e manter as estradas de acesso a zona rural transitável.

Pergunta enviada por Roberto Fonseca:



Qual projeto do candidato, se eleitor for, para recuperar e manter transitável as vias de acesso a zona rural de Mossoró-RN?

Allyson Bezerra : "Facilidade de acesso e dignidade às famílias do campo"

Mossoró tem uma das maiores populações rurais do Estado, com aproximadamente 25 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Boa parte dessas pessoas desenvolve a agricultura familiar que, em nosso Município, tem grande importância econômica. Além disso, assim como os habitantes da zona urbana, os habitantes da zona rural têm direito a ter acesso a serviços básicos de saúde e educação de qualidade, assim como também necessitam ter acesso à infraestrutura de transportes e de água encanada, por exemplo. Tendo isso em vista, nosso plano caminhará em duas diretrizes básicas: numa ponta fomentar e fortalecer a agricultura familiar e, na outra, atuar na construção de infraestrutura de acesso à água, à iluminação pública e à pavimentação das vias de acesso às comunidades rurais.

Temos como proposta em nosso plano de governo a manutenção constante das estradas vicinais de acesso às comunidades rurais, que tem como objetivo dar facilidade de acesso e dignidade às famílias do campo, que sofrem com as péssimas condições das estradas. Também é nossa proposta a implementação de sinalização vertical dos acessos e das estradas vicinais.

A nossa gestão terá compromisso com a zona rural, por isso pensamos em diversas iniciativas e projetos que possibilitarão o desenvolvimento da zona rural, como o projeto Feira do Agricultor, que promoverá o incentivo e fomento da agricultura familiar através de parceria com os pequenos agricultores; o apoio técnico, para oportunizar ao produtor rural o acesso ao apoio técnico especializado, através de convênios da Prefeitura com entidades públicas e privadas da cidade, além disso vamos ampliar a aquisição de alimentos para os órgãos públicos, priorizando os produtos provenientes da agricultura familiar e produzidos no município.





Claudia Regina : "Precisamos construir novas estradas vicinais"

A nossa zona rural vive um completo abandono do poder público. Eu sinto isso tanto pela oitiva que mantivemos diretamente com a população durante a elaboração do Planejamento Estratégico que estamos construindo, como também tenho testemunhado agora durante as nossas idas às comunidades. Precisamos recuperar e também implementar nas que ainda não tem a sinalização das estradas vicinais de acesso às comunidades rurais. Para garantir o fluxo do transporte escolar, dos carros para assistência da saúde e das viaturas de polícia, nós precisamos construir novas estradas vicinais e, mais que isso, a elaboração de um estudo que aponte a atual situação e que nos dê subsídio para um planejamento de manutenção constante desses caminhos. Para garantir esse pacote de investimento, vamos estruturar nosso setor de projetos e buscar parcerias com o Governo do Estado e Governo Federal.





Rosalba Ciarlini : "iniciando trabalho de recuperação de 300 km de extensão"



A recuperação das estradas vicinais é ação fundamental para melhorar as condições de tráfego nas vias, facilitando o escoamento da produção agrícola, beneficiando os moradores, quem trabalha e vive na zona rural de Mossoró. A nossa gestão tem realizado uma ação permanente de recuperação das estradas de acesso, sobretudo após período de chuvas, onde alguns problemas são registrados em algumas localidades. É preciso citar que iniciamos a recuperação da Estrada da Alagoinha, no sentido Mossoró-Alagoinha e outra na região da comunidade do Coqueiro, atendendo ainda localidades como Bom Destino, Senegal e Arisco. Estamos iniciando trabalho de recuperação das estradas que compreende mais de 300 quilômetros de extensão que inclui obras de conservação e manutenção de estradas vicinais; construção de bueiros; passagem molhada e recomposição de cerca. São recursos por meio do projeto FINISA que beneficia a maioria das localidades de Mossoró.





Ronaldo Garcia : "Mudar radicalmente a forma como o orçamento é distribuído"



Essa questão diz respeito ao projeto de mobilidade para a cidade de Mossoró, incluindo as zonas rurais. Falar que tapar os buracos e criar mais rodovias todos os candidatos prometem, mas poucos estão dispostos a realmente cumprirem, até porque não realizam um planejamento no orçamento que seja compatível com as suas promessas. A nossa candidatura do PSOL pretende mudar radicalmente a forma como o orçamento é distribuído. Será a própria população que vai decidir as prioridades, por meio dos plebiscitos populares. Vamos convocar cada bairro ou comunidade rural e mostrar a quantidade de dinheiro disponível para cada local. Daí, em votações contínuas junto com o povo decidimos aonde implementar esse dinheiro. A ideia é não haver distinção de tratamento entre rural e urbano. Os recursos para recuperação e manutenção das vias públicas municipais existem, o que não existe é vontade política e compromisso com as comunidades periféricas e das áreas rurais.

O programa do Professor Ronaldo e Yasmin Dias entende que a melhora da acessibilidade e da infraestrutura na zona rural e em toda a cidade é obrigação da gestão pública e reverterá sem dúvidas numa melhora da questão da segurança e da saúde, bem como no transporte público. O povo vai saber quanto tem disponível para cada projeto, como foi feito e o quanto custa recuperar. Com escutas e votações contínuas, nós vamos conseguir recuperar as vias de acesso para as comunidades da zona rural, construir novas estruturas e ter a própria população como fiscais do dinheiro público. Os gestores da Prefeitura Municipal de Mossoró serão apenas intermediários para que os projetos funcionem, mas todo o poder emana do povo e só conseguiremos isso com socialismo e liberdade, que é a forma de governar do PSOL.





Isolda Dantas : "As estradas que levam à zona rural de Mossoró expressam o abandono da gestão atual"



As estradas são estratégicas para a mobilidade das famílias do rural, incluindo educação, saúde e escoamento da produção. Defendemos que é fundamental ter um programa permanente de manutenção destas estradas. No nosso plano de governo explicamos que pretendemos fazer este plano permanente em parceria com as associações, sindicatos e representações dos agricultores familiares de forma preventiva e corretiva para que as comunidades rurais não fiquem isoladas. O objetivo é sanar as necessidades mais urgentes para que ao longo de 4 anos tenhamos estradas dignas para quem vive no rural.

Além das estradas, dentro da questão de mobilidade da zona rural, viabilizaremos linhas regulares de ônibus para os três polos: Maísa, Jucuri e Mulunguzinho porque acreditamos que as pessoas precisam ter o direito de ir e vir. Nosso compromisso é com mudar Mossoró pra melhor seja na cidade e no campo.





A pergunta foi enviada também a Irmã Ceição, do PTB, mas ela não enviou a resposta.