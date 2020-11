A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que precisará parar o abastecimento da cidade de Assú, nesta quinta-feira (5).

A ação é necessária para que a Companhia faça uma manutenção no registro de um dos reservatórios da cidade.

A previsão é que a suspensão do abastecimento dure das 7h30 às 18h. Após religar o sistema, são necessárias 48 horas para regularizar a distribuição de água, ou seja, a normalização ocorrerá às 18h de sábado (7).





TIBAU E GANGORRA

A Caern foi comunicada oficialmente pela Concessionária de Energia Elétrica que haverá desligamento programado que afetará a área do poço de Tibau, que também atende a comunidade de Gangorra.

O desligamento ocorrerá das 9h às 14h desta quinta-feira (5). Após a religação do sistema, prevista para as 14h, a retomada do abastecimento é imediata.