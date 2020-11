Testes da covid-19 serão realizados por drive thru no sábado (07), em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, vai realizar neste sábado (07) mais uma testagem para o novo coronavírus por drive thru aberta à população em geral.

A ação vai acontecer na Estação das Artes Elizeu Ventania, das 7h às 12h, ou até enquanto durar o estoque de 2 mil testes rápidos IgG e IgM.

A iniciativa do Município possibilita maior comodidade, rapidez e segurança durante a testagem, uma vez que não é preciso sair do meio de transporte para se testar.

Para realizar a testagem na Estação das Artes é preciso apresentar número de CPF, documento oficial com foto e comprovante de residência.

Os casos que derem positivos serão comunicados por ligação, logo após resultado do exame, pelos profissionais da Secretaria de Saúde de Mossoró para receberem orientações, marcação de consulta com médico e os medicamentos para iniciar tratamento contra a covid no Centro de Atendimento para Enfretamento da Covid-19 do Belo Horizonte.

Já os casos negativos serão informados em até 48h, uma vez que a prioridade é informar os positivos e evitar que novas contaminações possam ocorrer na cidade.

Está sendo preparado todo um esquema de organização para que a testagem ocorra de forma rápida e tranquila.

Os carros vão entrar na Estação das Artes pela Avenida Rio Branco (sentido Teatro Dix-huit Rosado/Praça de Eventos), os usuários vão ser testados em tendas dentro da Estação das Artes e, em seguida, saem pela Avenida Augusto Severo.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, além de atuar na ação, vai organizar pontos estratégicos próximos da Estação das Artes para facilitar e dar mais rapidez à testagem.