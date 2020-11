Veja o que dizem os candidatos a prefeito sobre as entradas da cidade de Mossoró

O município de Mossoró, com 300 mil habitantes, tem forte potencial para o turismo de eventos, também polariza educação, saúde, serviços bancários, comércio no Oeste do Rio Grande do Norte, parte do Ceará e algumas cidades da Paraíba. No entanto, as entradas da cidade não têm se quer um pórtico, como ocorre em quase todas as outras do Oeste do RN.

O município de Mossoró, com 300 mil habitantes, tem forte potencial para o turismo de eventos, também polariza educação, saúde, serviços bancários, comércio no Oeste do Rio Grande do Norte, parte do Ceará e algumas cidades da Paraíba. No entanto, as entradas da cidade não têm se quer um pórtico, como ocorre em quase todas as outras do Oeste do RN.

Qual proposta do (a) candidato (a), se eleito for, com relação as entradas de Mossoró/RN?





Isolda: “As entradas da nossa Mossoró devem ser bem iluminadas, sinalizadas, seguras...”



Mossoró tem um potencial enorme de riquezas naturais, culturais, históricas. Uma localização estratégica. Pensar no desenvolvimento de Mossoró é pensar também no investimento do turismo na nossa cidade.

Um dos pontos do nosso programa de governo trata justamente de como vamos potencializar o turismo aqui: revitalizando nossos mercados, ampliando o calendário de feiras de negócios, estendendo rotas turísticas. Para isto, as entradas de Mossoró devem ser valorizadas.

Ainda enquanto deputada pleiteamos e conquistamos junto ao DPRE do governo do Estado um posto policial modelo na BR 117 e junto ao posto um pórtico na entrada.

As entradas da nossa Mossoró devem ser bem iluminadas, sinalizadas, seguras e já apontar pro potencial turístico que temos.





Rosalba: “As nossas entradas agora contam com a iluminação natalina”

Mossoró é uma cidade polo. Recebemos pessoas de vários municípios da região Oeste, além de outros estados, que utilizam os serviços da cidade, públicos e privados, incluindo comércio e demais segmentos da economia. Temos o turismo histórico, cultural e negócios. Por isso já estamos iniciando o processo de revitalização de uma área com grande potencial turístico, como o Corredor Cultural, que terá todos os principais equipamentos recuperados, a exemplo do Teatro Municipal, Memorial da Resistência, Praça de Convivência e Estação das Artes. As nossas entradas agora contam com a iluminação natalina, cujo projeto foi antecipado por solicitação dos comerciantes. Também já contamos com a escultura de Santa Luzia, na entrada da cidade, na Avenida Presidente Dutra.





Claudia Regina: “Mossoró é uma cidade de muitas riquezas e cheias de pontos bonitos”

Mossoró é uma cidade de muitas riquezas e cheias de pontos bonitos que precisam de uma atenção e mais cuidados, tanto para reestruturação da sua dimensão física quanto a humanização dos espaços. Nesse sentido estão os pórticos, nosso cartão de visita e primeiro contato do visitante com a cidade. Temos no Plano de Governo que estamos construindo junto com a sociedade duas frentes de atuação que contemplam o assunto.

Uma delas passa diretamente pelo Turismo, que está focado na potencialização de Mossoró como uma cidade mais forte no receptivo, ou seja, vamos dar condições aos setores ligados à cultura, ao lazer e ao entretenimento para aquecer a economia com a recepção do visitante. Outra área de muita importância está na infraestrutura, que vai nos garantir obras estruturantes para atração e a permanência daqueles que passam por Mossoró, seja para o turismo de ventos, negócios e acadêmico, para os transeuntes do comércio e dos serviços, afinal, como dito na pergunta, somos uma cidade polo, e temos tanto orgulho disso, que estamos sempre de portas abertas!





Ronaldo: “Todos os acessos têm que ser constituídos da imagem histórica”

Mossoró há tempos precisa de duplicação em todos os acessos, bem como de investimentos em iluminação pública e sinalização. As rodovias federais e estaduais dependem de decisões e recursos além da responsabilidade municipal mas a vontade política de fazer tem que existir, o que nos fará buscar os meios para que isso aconteça.

O plano diretor e o código de postura do município precisam ser discutidos com o povo, não em gabinetes de favorecimento dos interesses particulares!

Mossoró também precisa de identidade visual !!

Todos os acessos têm que ser constituídos da imagem histórica e tradição da Terra da Liberdade e com ênfase na capacidade do seu povo em persistir, em lutar e transformar o solo árido e o Sol quente em riqueza e desenvolvimento sustentável.

A parceria com as cidades circunvizinhas é fundamental para não somente aumentar potencialmente o turismo e o comércio, mas para tornar nossa região um roteiro permanente para investimentos diversos.

Precisamos melhorar os acessos a Mossoró mas precisamos fundamentalmente retornar o entendimento da importância da cidade como polo regional.

Até as 18 horas, os candidatos Allyson Bezerra, Irmã Ceição e Isolda Dantas não havia enviado proposta. Assim que chegar, vamos inserir nesta publicação.