Candidato propõe cuidados especiais para crianças com dislexia nas escolas de Mossoró

O Portal MOSSORO HOJE encontrou mais uma proposta inovadora e de grande importância social para Mossoró/RN e região. Já mostramos o cartaz semente, a proposta para cada voto conquistado uma arvore plantada, pau brasil nas escolas, calçadão em Tibau, energia solar para baratear o custo de energia nos poços da zona rural, uma escola para formar homens de bem, entre outras. A proposta agora é na educação/saúde.

A proposta é do candidato a vereador Carlinhos Silveira, do PSB, graduado em economia e especialização em hipnoterapia. Ele propõe um projeto de lei em que a Prefeitura de Mossoró seja obrigada a criar equipes multidisciplinares para atuarem nas escolas do município identificando e ofertando o cuidado adequado as crianças com dislexia e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

Carlinhos Silveira (PSB) já esteve na Câmara Municipal de Mossoró por 4 legislaturas. Ele conta neste vídeo como surgiu a ideia, que ele garante que é totalmente viável, pois o município já tem os profissionais. Fala também números e a importância da inclusão social das crianças com dislexia. Ele lembra que trata-se de crianças altamente inteligentes e que muitas das vezes só precisa de uma pequena ajuda.

Se você tem uma proposta inovadora, que tenha grande importância social e seja executável, entre em contato com nossa reportagem através do número 84 99948 9337, que vamos registrar em matéria e vídeo, divulgado no MOSSORO HOJE e em nossas redes sociais.