Grossos: Cinthia Sonale recebe salários da prefeitura ilegalmente

A Justiça decidiu em 2017 que Cinthia Sonale (FOTO) não poderia ser efetivada no cargo de servidora pública na função de administradora. A sentença transitou em julgado e o prefeito Mauricinho deveria ter exonerado a servidora, seguindo a decisão judicial, porém, fez o contrário, a efetivou no cargo de servidora pública; VEJA O QUE DIZ Cinthia Sonale

Candidata a prefeita do município de Grossos, Cinthia Sonale (PSDB), tem uma relação escandalosa, ilegal, com a prefeitura de Grossos: recebe salários indevidamente numa atitude que conta com a conivência do prefeito José Maurício Filho e quem vem desafiando o Ministério Público Estadual cometendo crimes contra o poder público.

Há alguns dias, o caso passou a ser acompanhado pelo Ministério Público Estadual e chegou ao conhecimento público, com a história passando a ser checada pontualmente pelo MOSSORO HOJE na Justiça.



Os documentos mostram que tudo começou em 2012 com o concurso público realizado pelo ex-prefeito Veronilde Caetano. Cinthia fez o concurso, e, apesar de não ter sido classificada dentro do número de vagas para o cargo que concorreu, foi nomeada e chamada para trabalhar pelo ex-prefeito.

Em janeiro de 2013, o novo prefeito José Maurício Filho (Mauricinho) exonerou Cinthia, oportunidade em que esta moveu ação na justiça para ser reconvocada (Processo nº 0100310-80.2013.8.20.0113), e uma liminar garantiu a contratação, o que aconteceu em 19 de janeiro de 2013.

A ação seguiu para julgamento do mérito e o Juiz Marcus Vinicius Pereira Júnior proferiu sentença desfavorável a Cinthia Sonale, alegando exatamente que ela não tinha direito à ser convocada, nomeada e tomar posse, uma vez que não estava dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso realizado pela prefeitura.

A sentença é de 01 de novembro de 2017. Cinthia não recorreu e o processo transitou em julgado no dia 28 de março de 2018, quando foi definitivamente arquivado.

Confira:













A justiça barrou a tentativa de Cinthia de seguir funcionária da prefeitura recebendo salários todos os meses, e ocupando o lugar de quem realmente foi aprovado.



O escândalo se faz maior a partir daí. Inexplicavelmente, mesmo com a sentença da justiça, o prefeito Mauricinho, o mesmo que à havia exonerado, efetiva Cinthia como funcionária, no cargo de administradora, recebendo salários de R$ 1.097,00 (hum mil e noventa e sete reais), de acordo com o contracheque e folha de pagamento de outubro de 2020, extraído do portal de transparência no site da prefeitura.





São três anos sangrando os cofres públicos. O prefeito permitindo e sendo conivente com o escândalo e Cinthia enganando a si mesma (e a todos), além de ocupar um cargo ilegalmente e está ocupando a vaga de quem realmente merece.

Em três anos de salários Cinthia recebeu quase 40 mil reais indevidamente. Se somarmos todo o tempo em que está recebendo Cinthia já abocanhou dos cofres públicos mais de 105 mil reais ilegalmente.

No campo do direito o escândalo é visto administrativamente como crime de peculato, improbidade administrativa e formação de quadrilha, que na ação do Ministério Público cabe pedir devolução de dinheiro, extinção da nomeação e prisão para os envolvidos, principalmente Cinthia e o prefeito.

Fica uma reflexão: para quem deseja assumir o cargo de prefeita municipal essa atitude não condiz com os preceitos constitucionais da transparência, legalidade e moralidade, e principalmente honestidade.

BASTIDORES – Nos meios políticos comenta-se abertamente de que Mauricinho e Cinthia fizeram um acordão para dividir a oposição e garantir a continuidade do seu grupo político no poder e Cinthia recebia a nomeação como pagamento. É um caso a ser investigado.





Outro lado

Sobre a matéria veiculada neste Portal, esclarecemos o seguinte:

- Cinthia não ingressou no serviço público de forma ilegal. Foi aprovada para o cargo de administradora em concurso público realizado em 2010 em segundo lugar, para vaga de cadastro de reserva. Para este tipo de vaga existe a possibilidade de convocação em virtude de necessidade do município enquanto o certame estiver válido.



- Em janeiro de 2013, Cinthia e mais 33 pessoas foram exoneradas sem nenhuma explicação e direito a ampla defesa. Por esse motivo muitos acionaram a justiça.

- Ocorre que entre o final de 2013 e 2014, a administração municipal reconheceu o erro e reconvocou não só Cinthia, mas todos os exonerados injustamente. Sendo assim a ação perdeu seu objeto. E por este motivo foi arquivada.

- Cinthia nunca recebeu indevidamente. E, diferente do que consta na matéria, tais questões não tem relação política entre ela e o atual prefeito.

- Por fim, ressalte-se que Cinthia é ficha limpa. Prova disso é que sua candidatura foi deferida pela Justiça Eleitoral sem qualquer impugnação.

Assessoria de Comunicação de Cintia Sonale.