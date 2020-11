Comunidades rurais do município de Mossoró sofrem com a falta de água

Os moradores da zona rural de Mossoró, novamente convidaram a equipe do MOSSORÓ HOJE para ver de perto a situação precária em que vive em suas regiões.

Estivemos em Sussuarana, Rincão, Passagem de Pedras, Sítio Santo Antônio e Sítio Ema, entre outros. Em todos, o maior problema é a falta de água. A reclamação é geral.

Reclamam do acesso, da falta de médico, de creche e também de oportunidade de trabalho. Marcos Antônio da Silva, conhecido por Marcos Pacatuba, diz que falta casas também.

Ao passar pelo Sítio Santo Antônio, o MOSSORO HOJE encontrou a equipe do Coronel Gomes, candidato a vereador pelo PSDB, pedindo votos aos moradores.





Com um trabalho social desde 2008, Coronel Gomes disse que conhece bem a zona rural e as áreas periféricas da cidade de Mossoró. Para ele, a reclamação é generalizada.

Marcos Pacatuba lembra que o período de campanha é quando eles têm voz e precisam falar para chegar as autoridades. “Já estamos pensando na recuperação desta estrada”, diz Marcos Pacatuba.

“Aqui todos querem que o problema da água seja resolvido o quanto antes. Quer também médico em Passagem de Pedras e, se tiver como, emprego para a rapaziada”, acrescenta Marcos Pacatuba.

O Coronel Gomes destaca que falta mais do que isto. “Falta políticas públicas por parte do Poder Executivo e Legislativo que torne a vida menos sofrida na zona rural como um todo”, informa.

Outro lado

A PREFEITURA INFORMA que já está buscando soluções para os problemas narrados, como abastecimento, medico, recuperação de estradas....





Os olhos do povo

O Instagram do Portal MOSSORO HOJE e o Canal 12 horas já vem mostrando a falta de estrutura na zona rural e também na cidade através do quadro "Deixa que eu vejo por você", protagonizado pelo repórter Joaozinho GPS.

Joaozinho já mostrou que no Centro Mossoró, mesmo em praças, não tem acessibilidade, e que as praças do Abolição I, onde fica também o Portal do Saber, estão abandonadas. Que as obras de reforma do Mercado do Bom Jardim estavam paradas, e mostrou que falta calçamento, creche, posto de saúde no Conjunto Novo, Itapetinga, entre outros.





Foi convidado pelos moradores para mostrar problemas graves em Passagem de Pedras, Sussuarana, Rincão, Pedra Branca e Alagoinha. Está com convites prontos para várias outras comunidades rurais, que serão atendidas ainda neste ano de 2020.

Abaixo vídeo gravado no loteamento São Braz, que fica na localidade de Pedra Branca.

No bairro Teimosos, dentro da área urbana de Mossoró, Joaozinho GPS viu uma cratera enorme, que surgiu em função da erosão no período de inverno. Neste caso, a Prefeitura de Mossoró informou que vai investir nos próximos meses algo em torno de R$ 2,5 milhões para recuperar não só esta cratera, mas várias outras na cidade.