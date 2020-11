A Caravana REC vai promover, durante esta semana, de 9 a 14 de novembro, uma Oficina de Cinema Para Iniciantes, no Teatro Lauro Monte Filho.

As inscrições para as oficinas foram realizadas através de formulário disponibilizado no perfil do projeto no Instagram e a turma conta com 25 participantes selecionados.

A Caravana REC é um projeto itinerante que busca promover a formação técnica, a qualificação profissional e a produção e difusão audiovisual no estado do Rio Grande do Norte.

Com foco no fortalecimento da cadeia produtiva do cinema e do audiovisual independente, a oficina será ministrada por Carito Cavalcanti e Fernando Suassuna e conta com 25 horas de duração, entre aulas expositivas e práticas, tendo como produto final um curta-metragem produzido pelos jovens participantes.

As aulas serão ministrada seguindo todas os protocolos de segurança, de acordo com os decretos vigentes, e prezando pela segurança para todos os participantes envolvidos.

O filme realizado como atividade prática será lançado na cidade na sexta-feira (13), em ocasião limitada a convidados, com controle de público diante do contexto da pandemia.

Porém o projeto também disponibilizará o curta-metragem no canal do Youtube, ampliando assim o público e difundindo ainda mais os resultados do processo.

Outro ponto de destaque será a exibição de curta metragens potiguares selecionados via edital: Casa Com Parede – Direção: Dênia Cruz; Dias Felizes – Direção: André Santos; Em Reforma - Direção: Diana Coelho; Jamaica Potiguar - Direção: Ernani Silveira e Rosa de Aroeira – Direção: Mônica Mac Dowell.

O projeto pretende deixar a sua marca criando novos espaços de aprendizado e experimentações, com o objetivo de democratizar o audiovisual e o acesso às artes, fortalecendo as narrativas de memórias coletivas e valorizando as identidades e os personagens de cada local por onde passar.

A Caravana REC tem realização da Pinote Produções e patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Cosern e Instituto Neoenergia, via Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura.