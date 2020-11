Mossoró inicia vacinação de animais 0 e 24 meses contra a Febre Aftosa

Esta segunda-feira (09) começou com os pequenos criadores da zona rural de Mossoró separando os animais para serem vacinados na segunda etapa da campanha contra a febre aftosa.

A vacinação deve se estender até o final deste mês de novembro e a Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos pretende vacinar 5 mil animais entre 0 e 24 meses. A primeira etapa foi realizada no mês de junho.

A primeira comunidade rural a receber as equipes da Secretaria de Agricultura foi o Projeto de Assentamento Independência, localizado às margens da BR 405, saída para Apodi.

Todo e qualquer agricultor do município, com até 30 cabeças de gado, recebe a vacina para imunizar seu rebanho sem custos.

“Nesta segunda-feira estamos dando início a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa. A primeira etapa já foi realizada e com essa concluímos o trabalho que objetiva manter o rebanho do município livre da doença. Isso representa segurança para o criador, que mantém seu rebanho sadio, e a garantia sanitária dos produtos comercializados oriundos de animais imunizados”, explicou José Freire de Medeiros, veterinário da Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos.

Na comunidade do Projeto de Assentamento Independência o primeiro pequeno criador a receber as equipes da Secretaria de Agricultura foi o senhor Luiz Carlos da Silva. Ele trabalha no ramo há mais de 20 anos.

“A iniciativa da prefeitura ajuda muito o pequeno produtor. Se a gente não recebesse essas vacinas iríamos precisar gastar para comprar as doses e pagar o veterinário. Mas a prefeitura chega aqui com toda sua equipe e já resolve tudo”, destacou o pequeno criador.