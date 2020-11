Deputada solicita implantação de poço para melhorar abastecimento na zona rural de Mossoró

Preocupada com os problemas no abastecimento de água em várias comunidades rurais de Mossoró, a deputada Isolda Dantas (PT) está solicitando melhorias ao Governo do Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

Seus requerimentos são direcionados para o Assentamento Independência, Alagoinha e Assentamento Maísa.

“Além de ser um direito básico e essencial à vida, nesses tempos de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus o acesso à água pode conter a disseminação do vírus, e ao Estado cabe garantir o abastecimento”, defendeu a parlamentar.

A deputada está requerendo a instalação de um poço para o Assentamento Independência, três poços para Alagoinha e quatro para o Assentamento Maísa.