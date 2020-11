Candidatos a prefeito falam sobre preservação do patrimônio arquitetônico de Mossoró

A candidata Claudia Regina lamenta que parte da história de Mossoró tenha se perdido. Rosalba fala em reduzir IPUT para quem preservar as fachadas dos prédios históricos; Ronaldo defende conservação e tombamento de prédios importantes; Irmã Ceição diz que o caminho é valorizar estes edifícios na forma da lei; Isolda Dantas diz: “Cada derrubada de um prédio é um pouco da nossa história que vai junto”; Allyson diz que o caminho é criar um sistema de tombamento do patrimônio material e imaterial de Mossoró

Não faz muito tempo, haviam belos casarões no Centro de Mossoró. O catetinho era um deles. Haviam dezenas de outros, cada um com sua história, que coincide diretamente com a história do povo mossoroense, de nossa cidade.



Qual sua proposta, se eleito for, para proteger o patrimônio arquitetônico de Mossoró?





Claudia Regina: “Lamentável perdemos parte de nosso passado”





A história da nossa cidade se escreve de diversas formas, seja nos atos heroicos da nossa gente, seja com o patrimônio material que resiste ao tempo na paisagem arquitetônica de casas e prédios. Primeiramente, é lamentável perdermos parte do nosso passado cada vez que um prédio histórico é demolido. Nosso Plano de Governo estabelece como prioridade a atualização do Plano Diretor da cidade, que vai regular novas construções e ainda criar diretrizes para a preservação dos prédios antigos. Exemplo disso é o nosso projeto de revitalização do Beco das Frutas, que vai recuperar, criar condições de manutenção e ainda humanizar com atividades culturais uma importante região centro da cidade.

Essa mesma ideia se estende às demais localidades e construções. Medidas como o tombamento e a salvaguarda paisagística exige um amplo debate com a sociedade e com as entidades do setor da construção, da história, da cultura e acadêmicos para que a gente encontre uma alternativa de solução ao nosso patrimônio, que é uma riqueza arquitetônica para nossa identidade cultural, a partir de parcerias com Governos e fundos de restauração e preservação. Várias cidades pelo Brasil já deram exemplo de abertura ao novo em convivência harmônica com o passado.





Rosalba: “Redução de IPTU para imóveis que recuperem e mantenham suas fachadas”





Preservar a cultura é sobretudo preservar e valorizar a história. Essas representações estão em toda Mossoró, desde os projetos arquitetônicos até os eventos que relembram as tradições locais.

No nosso plano de governo temos o projeto de redução de IPTU para imóveis que recuperem e mantenham suas fachadas garantindo a preservação da arquitetura secular da cidade, inclusive isenção para aqueles imóveis que retornarem sua forma original, total ou parcialmente.

Além disso, vamos dar continuidade ao trabalho permanente de manutenção de prédios históricos, a exemplo do Musei Histórico Lauro da Escóssia, que já está sendo reformado, além de prédios que abrigam secretarias municipais, como o Palácio da Resistência, Secretaria da Fazenda, entre outros.





Ronaldo Garcia: “Conservação e tombamento de prédios importantes”





Nós vamos implementar um Plano Diretor construído com participação popular. Dentre as propostas de urbanização, está a conservação e tombamento de prédios importantes para a história do município.

Enviaremos à Câmara Municipal um Projeto de Lei para que seja possível a redução de IPTU para prédios residenciais e comerciais que participarão do programa de conservação e criaremos o Instituto do Patrimônio Histórico do Município.

Ações como estas não são importantes apenas para a preservação da nossa cultura e história como servem de implemento ao desenvolvimento do turismo, ampliando a geração de emprego e renda. Revitalizar áreas importantes para a história e cultura de Mossoró significa compromisso com as tradições de luta do nosso povo!

A cidade de Mossoró tem uma história rica que vamos explorar com o Turismo Histórico, por meio do Motim das Mulheres, o primeiro voto feminino, a resistência ao bando de Lampião, a Estação Férrea e a Ponte Ulrick Graff e outros.

O PSOL reafirma a necessidade de conhecermos e preservarmos as estruturas do passado, modernizarmos a acessibilidade no presente e construírmos a Mossoró do futuro!





Irmã Ceição: “Valorizar esses edifícios na forma da lei”





A arquitetura de uma cidade marca sua história, especialmente Mossoró. Esses prédios e casas antigas revelam sua história de luta e pioneirismo. Há quem rejeite a idéia de ter um imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico. Existe o mito de que o bem pode perder o valor, a liquidez, ou pesa a responsabilidade de manter o prédio conservado. Como incentivo, municípios oferecem isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), como em São Paulo, ou criam formas indiretas previstas em lei para estimular o patrocínio das reformas pela iniciativa privada. Nós pretendemos em nossa gestão valorizar esses edifícios na forma da lei, garantir isenção do IPTU e oferecer incentivos para manutenção de suas arquiteturas. Outro patrimônio a ser reparado em Mossoró é o nosso memorial da resistência, o mossoroense se orgulha ds sua história de braveza, é um povo que não foge da luta. Dia 15 peço seu voto! Prefeita Ceicão 14 a verdadeira mudança que esse povo guerreiro merece.





Isolda Dantas: “Cada derrubada de um prédio é um pouco da nossa história que vai junto”





Mossoró realmente tem belos casarões, mas a nossa elite política sempre menosprezou nosso patrimônio histórico. Cada derrubada de um prédio é um pouco da nossa história que vai junto.

Mossoró é rica de história e essa história precisa ser valorizada, protegida. Enquanto secretária de cultura e vereadora de Mossoró a preservação do nosso patrimônio arquitetônico sempre foi pautada. Um dos nossos projetos vetados pela prefeita Rosalba consistia justamente em um inventário do patrimônio cultural de bens imóveis de Mossoró. Algo não oneroso mas que faltou olhar com bons olhos para a sua devida importância.

No nosso plano de governo propomos implementar uma política de tombamento do patrimônio histórico-cultural material e imaterial do município. Esse projeto visa preservar o nosso patrimônio sem prejudicar a economia e a geração de empregos. Assim, protegeremos o que há de mais rico para o povo: sua história, sua cultura, sua identidade. Vamos mudar Mossoró para melhor com desenvolvimento e preservação de nossa história.





Allyson: "Criar o sistema de tombamento do patrimônio material e imaterial"





Valorização da cultura e dos artistas da terra será marca da nossa gestão. Para isso, apresentamos em nosso plano de governo diversos projetos que atendem essa área. Através da valorização da memória, da nossa história e da nossa cultura popular, caminharemos para construir uma sociedade cada vez mais conhecedora e orgulhosa de si. Nosso projeto buscará a atuação do município de forma que este seja um agente indutor do movimento cultural, por vezes financiando-o, por vezes organizando-o por meio das políticas públicas abaixo propostas.

Temos como proposta criar o sistema de tombamento do patrimônio material e imaterial do município de Mossoró, sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e fiscalizado pelo Conselho Municipal de Cultura;



Instituir Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais, realizando o mapeamento de todas as expressões culturais, materiais e imateriais do município de Mossoró, mantendo-o em consonância com os Sistemas Estadual e Nacional de Informações e Indicadores Culturais;



Revitalização do Museu de Mossoró através da realização de projetos culturais, utilizando a sua área externa e interna para recitais de poesias e demais expressões culturais. Ainda, em parceria com a secretaria de educação, incentivar a ida de alunos da rede pública de ensino a fazerem visitas e pesquisas no museu e revitalização e ampliação do corredor cultural.