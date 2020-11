Canal do Santa Helena segue com obras em ritmo acelerado

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Mossoró segue com o trabalho de construção do Canal do Santa Helena.

A estrutura do canal de drenagem é responsável pelo escoamento das águas pluviais e evita os alagamentos e transtornos dos moradores da região no período de chuvas mais intensas.

O canal de drenagem do Santa Helena tem uma extensão de 1 km, uma largura de mais de 7 metros e uma altura de 2,70 metros.

Além de toda a estrutura do canal, estão sendo construídos um guarda-corpo em toda a sua extensão; uma calçada de 1,60 m; pontilhões de acesso às ruas; a pavimentação das vias no entorno do canal; e o espaço também contará com iluminação em led.

A construção do canal do Santa Helena é realizada pela Prefeitura de Mossoró através de um convênio com o Governo Federal.

A obra, orçada em 13 milhões de reais, estava inacabada e foi retomada em março de 2018, após a prefeitura resgatar um convênio do ano de 2010.