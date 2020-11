Confira o que projeta os candidatos para o transporte público em Mossoró

As reclamações do transporte público em Mossoró/RN se multiplicam a cada dia. A população reclama que não tem ônibus suficientes e a empresa que opera o serviço diz que não tem demanda para aumentar a frota. O fato é que o transporte público precisa mudar para melhorar a mobilidade urbana, em especial no Centro.

Diante deste cenário, enviamos seguinte pergunta aos seis candidatos a prefeito de Mossoró. Cinco responderam. Apenas o candidato Allyson Bezerra não encontrou tempo hábil para enviar sua proposta sobre a questão do transporte público em Mossoró. Tão logo seja enviado, inserimos.

Qual sua proposta, se eleito for, para melhorar o transporte público em Mossoró-RN? Mossoró pode seguir o exemplo de Maricá (RJ), uma das 12 cidades no Brasil que o passe é livre?





Isolda Dantas: “Passe livre é um sonho que pretendemos um dia entregar aos mossoroenses”





Passe livre é um sonho que pretendemos um dia entregar aos mossoroenses. Mas primeiro precisamos tomar uma série de medidas para que este objetivo seja alcançado. Vamos fazer um plano de mobilidade pública para nossa cidade, discutir uma nova pactuação do serviço de transporte coletivo tornando-o viável e ampliar as rotas para fazer com que os ônibus cheguem a todos os bairros. Além disso, vamos construir 30 km de ciclovia, Criar os corredores de faixas exclusivas para o transporte público (táxis, transporte coletivo, etc.) nas principais avenidas de Mossoró. Não Temos muito trabalho pela frente e causa do passe livre é mais do que justa.





Allyson Bezerra: "Instalação de paradas de ônibus inteligentes"





O transporte público é um dos principais gargalos a serem resolvidos em Mossoró. Este serviço, atualmente, é ineficiente para atender aos anseios dos que necessitam do ônibus para se locomoverem para seu trabalho ou universidade.

Algumas de nossas propostas para resolver esta problemática são a execução de obras de pavimentação asfáltica nas principais ruas e avenidas dos bairros, permitindo melhores condições de tráfego para o transporte público municipal; e a ampliação da oferta de transporte público coletivo, ampliando as frotas e elaborando estudos sobre a definição de novas rotas.

Além disso, também temos como metas celebrar parcerias com as empresas concessionárias para a instalação de paradas de ônibus inteligentes, com maior interatividade para deficientes e conectividade às linhas de ônibus, oferecendo informações quanto aos horários e trajetos, proporcionando aos usuários melhores condições de conforto e segurança aos passageiros; Ampliar os serviços de manutenção e modernização da sinalização horizontal e vertical de trânsito, reforçar a sinalização existente e implantá-la nos pontos inexistentes.





Rosalba Ciarlini: “A nossa proposta é ampliar essas linhas”





Desde que iniciamos a gestão estamos ampliando a oferta de novas linhas, além de reestruturar novos abrigos de passageiros, dando mais conforto e melhorando a condição dos usuários de transporte coletivo.

Hoje a empresa que detém a concessão do transporte coletivo tem a cobertura de cerca de 96% da cidade. Os novos itinerários são fruto de estudo de viabilidade técnica, realizado por meio de parceria entre a concessionária do transporte e a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesem).

Outra iniciativa que implantamos é o Ônibus Inteligente, que informa o horário exato da passagem do transporte, evitando a espera por muito tempo na parada.

A nossa proposta é ampliar essas linhas, com a oferta para as localidades que ainda não contam com o serviço, sabendo que a cidade está em constante crescimento e expansão.





Ronaldo: “Mossoró precisa inicialmente municipalizar o transporte público”





Mossoró precisa inicialmente municipalizar o transporte público, pois assim a receita adquirida será totalmente revertida para a cidade e não teremos gastos extras com a manutenção de uma empresa, que tem um sistema deficitário na nossa cidade. Com esse aumento de receita, conseguimos ampliar a frota e melhorar o atendimento em Mossoró, que é pífio há muitas décadas. Também iremos implementar a tarifa zero e passe livre para alguns grupos sociais: estudantes, idosos, pessoas com deficiências e desempregados. Além disso, os transportes devem ser adaptados para os grupos sociais que necessitam de especificidades.





Irmã Ceição: “Condições melhores para o cidadão trabalhar”





É fundamental oferecer um bom serviço de transporte público à população, pois o transporte coletivo deve ser uma alternativa acessível e oferecer condições melhores para o cidadão trabalhar, para os estudantes chegarem em suas escolas e faculdades. Ao ocupar a cadeira da prefeitura, vamos rever o contrato com a empresa de ônibus e planejar rotas e serviços que atendam melhor as necessidades dos Mossoroenses. Primeiro é preciso fortalecer as rotas das faculdades pois muitos estudantes pedem caronas para ir para essas instituições de ensino. Vejo que o passe livre é um grande benefício, mas pelas condições de como está a prefeitura não podemos afirmar isso. O que buscaremos é um preço mais justo e mais eficiência no serviço prestado. Se preciso baixar impostos, para que esses ônibus passem em localidades que não tem acesso ao transporte público! Quero ouvir cada comunidade e melhorar esse serviço. Peço seu voto para Prefeita Ceição 14 a Verdadeira mudança!





Claudia Regina: “Nossa cidade precisa de um eficiente sistema de mobilidade urbana”





Uma das condições necessárias para garantirmos a retomada do crescimento de Mossoró passa pelo investimento no transporte público. Nossa cidade precisa de um eficiente sistema de mobilidade urbana que nos garanta desenvolvimento social e econômico. Quando pensamos em mobilidade, isso inclui, é claro, o transporte público coletivo, mas também devemos pensar a cidade de uma forma mais integrada e é por isso que vou reativar o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes para tornarmos as decisões mais plural e participativa.

Para que a gente possa garantir o passe livre, antes, é preciso redesenhar as nossas rotas, viabilizando a chegada das linhas nos quatro cantos da cidade, sobretudo nos recantos onde ainda não passam, e estratégias de maior fluxo e mais frequência das linhas, de modo que, assim, tornemos o transporte atrativo e viável à população, incluindo novas paradas mais equipadas e seguras; e também conexão eficientes com aplicativo de acompanhamento das linhas e ainda interliga-las com a central de operações da Base Integrada Cidadã.