Governo do RN convoca 160 profissionais de saúde para atuar no combate à Covid-19

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte convocou nesta quarta-feira (11) mais 160 profissionais de saúde aprovados provenientes do Edital n° 001/2020, publicado no DOE de 02 de abril de 2020, de Recrutamento para Contratação Temporária de profissionais de saúde.

O objetivo da convocação é fortalecer a estrutura da saúde pública do Rio Grande do Norte, especialmente, para combater a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Os 160 convocados irão atuar diretamente no atendimento às vítima da doença.

Os profissionais deverão assinar o contrato no período de 5 (cinco) dias úteis contados a partir desta quarta-feira, data da publicação do ato de convocação.

Eles irão atuar em sete Regiões de Saúde em todo Rio Grande do Norte em atendimento ao Plano Emergencial Hospitalar para enfrentamento à Covid-19.

Foram convocados profissionais das seguintes áreas: Técnico em Enfermagem (50), Farmacêutico Bioquímico e/ou Biomédico (16), Enfermeiro (26), Farmacêutico (12), Fisioterapeuta (10), Técnico em Laboratório (5), Técnico em Radiologia (5), Auxiliar de Cozinha (18), Copeiro (7), Cozinheiro (5), Higienista Hospitalar (6).

Veja AQUI a lista com os nomes dos convocados e a documentação exigida para assumir os cargos.