Acusado de matar o vizinho em julho de 2018 pega 16 anos de prisão

Alisson Roberto de Morais, o Bebeto, foi condenado por Josivan Fernandes Moisés da Silva, em 13 de julho de 2018, no bairro Belo Horizonte, em Mossoró; O reú negou acusação, mas decisão do corpo de jurados pela condenação foi soberana e o presidente do TJP, juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros fixou a pena.