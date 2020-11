Instituto de Pesquisa Seta fez a pesquisa como se existisse cinco candidatos a prefeito, quando que na realidade só existe quatro. Giliberto Martins (FOTO) não conseguiu o registro de candidatura, colocou a mulher Aisa Martins no lugar e mesmo assim também aparece no formulário da pesquisa como candidato; Diante do quadro, a Justiça proibiu liminarmente desta pesquisa ser divulgada

A juíza Kátia Cristina Guedes Dias, da 49ª Zona Eleitoral, tomou duas decisões sobre o processo eleitoral no município de Governador Dix Sept Rosado, que tem 4 candidatos a prefeito.

Antônio Bolota, MDB

Artur Vale, da DEM

Vandinho Carlos, do PL,

Aisa Martins, PRB

A primeira delas foi suspender toda a propaganda política da chapa encabeçada por Artur Vale, do DEM, que tenha dados ou imagens do candidato a vice-prefeito Brejeirinho, pelo fato deste não ter conseguido, na Justiça, o registro de candidatura.

A segunda decisão foi suspender a veiculação de uma pesquisa do Instituto Seta que seria divulgado no dia 13, faltando apenas 2 dias para o pleito. No caso, a suspensão se deu porque no formulário da entrevista havia o nome de 5 candidatos a prefeito e não quatro.

Na prática, além dos 4 nomes acima, haviam também o nome do marido de Aisa Martins, Gilberto Martins. Gilberto de fato havia pleiteado ser candidato, mas a Justiça não lhe deu registro de candidatura, pelo fato dele ter condenação transitada em julgado. É ficha suja.

Segue trechos das duas sentenças: