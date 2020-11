Mulher é morta por atropelamento em Mossoró; Condutor fugiu do local

Uma mulher morreu nesta segunda-feira (16), em Mossoró, após a motocicleta em que ela estava ser atingida por um veículo que fugiu sem prestar socorro.

A vítima é Aurilúcia Carla de Souza, de 42 anos. Ela estava acompanhada do marido no momento do acidente. Ambos ainda chegaram a ser socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas ela acabou não resistindo a gravidade dos ferimentos.

O caso aconteceu na madrugada de ontem (16), no cruzamento das Ruas Delfim Moreira com Melo Franco, no Santo Antônio.

A Polícia Militar apurou que o casal seguia pela via quando um veículo de cor presa os atingiu. Um vídeo gravado por um morador, logo após o acidente, mostra que o condutor perdeu o controle do carro, atingiu o casal e subiu o canteiro central da via.

No veículo havia quatro jovens. O vídeo mostra o motorista tentando retirar o veículo do canteiro, enquanto um dos homens desce para ver o casal. No entanto, após conseguir voltar a via, os atropeladores fugiram sem prestar socorro às vítimas.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Mossoró. Quem souber de informações que possam levar ao paradeiro do condutor, pode entrar em contato pelo 190, com garantia de sigilo da fonte.