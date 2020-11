Um casal e uma criança morreram após parte de uma falésia desabar no início da tarde desta terça-feira (17) na praia de Pipa, um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Norte.

Uma das vítimas, Hugo Pereira, de 32 anos, era gerente de recepção no hotel Sunbay. Ele é natural de Jundiaí, no interior de São Paulo, e morava havia alguns anos em Pipa.

Hugo aproveitava um dia de folga na praia com a mulher, Stella Souza, e o filho quando aconteceu o acidente.

O local, que fica entre a praia do Golfinho e a praia do Madeiro, é bastante frequentada e também o local de onde saem os barcos de passeios.

Segundo informações de populares, o acidente aconteceu por volta das 12h30. O casal e a criança estavam sentados nas pedras, aproveitando a sombra da falésia quando parte dela desabou.

Um grupamento do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado ao local, mas a família já estava sem vida. Não houve outras vítimas.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia, com sede em Natal, foi acionado para realizar a remoção dos corpos que estavam em baixo das pedras.