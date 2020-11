Abastecimento de Mossoró é reduzido devido a parada em adutora

Durante toda esta semana a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está realizando novas paradas em seus sistemas para adequação ao mercado livre de energia.

O cronograma foi definido em parceria com a companhia de energia elétrica e as cidades que terão o abastecimento afetado desta vez são Macau, Guamaré, Mossoró e Natal.

Na quarta-feira (18), está sendo feita a adequação da medição na Estação de Bombeamento 2 (EB2) da Adutora Jerônimo Rosado.

A parada só vai afetar o fornecimento da cidade de Mossoró. Depois do serviço concluído e o abastecimento retomada, a distribuição estará completamente normalizada em até 48 horas.

OUTRA CIDADES AFETADAS

Na Estação Elevatória de Água Bruta Alcanorte, em Pendências, o serviço foi realizado nesta segunda (16) e terça (17). Lá foi feita a adequação da medição e obra civil no cubículo de medição.

As áreas afetadas pela parada foram os municípios de Macau e Guamaré. Em Macau, além da zona urbana, houve parada também nas comunidades de Quixaba, Vila Alcanorte, Barreiras, Diogo Lopes e Soledade).

Em Guamaré, além da zona urbana, foram afetadas as comunidades de Baixa do Meio, Mangue Seco, Umarizeiro e Lagoa de Baixo.

Em Natal, o serviço de adequação da medição no Complexo Lagoa Nova 2 será feito no dia 20, sexta-feira. A parada no abastecimento afetará os bairros de Bom Pastor, Lagoa Nova, Lagoa Seca, Nova Descoberta, Morro Branco e Potilândia. Com o serviço concluído e a retomada do abastecimento, a normalização completa se dará em até 48 horas.